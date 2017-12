Tipy nadnes

A predsa sa točí, Konfety majú premiéru, Priestor pre novú hudbu.

1. mar 2014 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, ea, dh

A predsa sa točí

RTVS ponúkla pravidelný priestor filmárom z VŠMU

Nedeľa, Dvojka, 19.10

Kde sú mladí filmári? Čo ich vlastne na tej škole učia? Odteraz si namiesto podobných skeptických otázok môžete vždy v nedeľu podvečer zapnúť televízor a naladiť druhý kanál verejnoprávnej televízie. A pýtať sa pri študentskom pásme filmov, či je skepsa na mieste.

Návštevníci festivalov Áčko a Early Melons nepochybujú, že Filmová a televízna fakulta bratislavskej VŠMU je miestom, kde sa dejú zaujímavé veci. Ročne tam vznikajú desiatky až stovky nových filmov, cvičení a prác. Tie teraz možno dostať k širšiemu publiku. Študujúci režiséri, kameramani, scenáristi, ale aj dokumentaristi, animátori alebo filmoví vedci a pedagógovia školy tak majú priestor v pravidelnom pásme A predsa sa točí s podtitulom Študentský filmový občasník. Tridsaťpäť minút každý týždeň v rovnakom čase v nedeľu predstaví na Dvojke vybranú tému, katedru či ateliér. Zajtra môžete vidieť dokument Vlada Balca Okrúhlych dvadsať, ktorý vznikol k dvadsiatemu výročiu školy v roku 2011.

Nebudú to iba dokončené práce premiantov. „Formát chce ukázať jednotlivé fázy práv študentov všetkých ročníkov: od tých úspešných a ocenených na rôznych festivaloch po tie menej úspešné,“ povedal pre Medialne hovorca RTVS Juraj Kadáš.

V Česku už podobný cyklus úspešne vysiela druhý kanál verejnoprávnej televízie. Držme palce, nech sa to neskončí náborovým videom na prijímačky a bude to v televízii svieži vietor.

Konfety majú premiéru

Mestské divadlo v Žiline 19.00

FOTO - BRAŇO KONEČNÝ

Televízia Bomba oslavuje 10. výročie svojho vzniku. Piati frustrovaní moderátori sa stretnú na firemnej oslave, aby saskúsili vyventilovať a zbaviť zlých pocitov z toho, že každodenne divákov ohlupujú. Veľmi sa im to nedarí. Ich moderátorské kúzlo a čarovné slovíčka tentoraz zafungujú na divadelných doskách.

Satirickú hru Konfety uvádza v premiére Mestské divadlo Žilina. Jej autorkou je súčasná nemecká dramatička a režisérka Ingrid Lausund, známa svojím veľkým zmyslom pre nadhľad a emocionálny odstup. Režijne ju naštudoval Roman Maroš, ktorý už v minulosti v študentskom divadle LAB úspešne uviedol jej hru Nájdi si svojho Afričana.

V hlavných úlohách príbehu o veľkej ilúzii dnešného konzumného sveta sa predstaví mladá žilinská herecká generácia - Ivana Kubáčková, Iveta Pagáčová, Ján Dobrík, Matúš Kvietik a Michal Režný.

Priestor pre novú hudbu

Sobota / Film / Bratislava, A4 21.00

The Blank Stare je nová séria dokumentárnych filmov, ktoré predstavia umelci vydávajúci hudbu svojpomocne či prostredníctvom menších vydavateľstiev. Zábery z koncertov v nich doplnia rozhovory.

Prvý diel pozýva na koncert, kde zahrali András Cséfalvay, Jacques Kustod, Triple Sun a Urbanfailure.

„Začali sme bratislavskou scénou, pretože tu všetci pôsobíme a máme tu kontakty nato, aby sme projekt úspešne odštartovali,“ povedal Dominik Novák. Postupne by radi pokryli celé Slovensko a rozrástli sa do okolitých krajín.

Každé ročné obdobie prinesie nový diel. Medzičasom budú na webe The Blank Stare pribúdať profily umelcov a vydavateľstiev, rozhovory či reportáže. Mesačne by sa mali objavovať podcasty, kde budú členovia scény prezentovať svoje vplyvy alebo to, čo práve počúvajú. Po projekcii filmu dnes zahrajú Dušan B., Chaosdroid, Pstmn a Memb.