Ktorý film dostane Oscara? A prečo?

Ako keby sa režiséri tento rok dohodli a podelili si medzi sebou témy tak, aby spolu vystihli rozmanitosť ľudského života.

28. feb 2014 o 17:43 Kristína Kúdelová

Svet je pestrý, Oscary tiež. V pondelok ráno už budeme vedieť, koho film dostal Oscara. Keď sa chcete dozvedieť výsledky hneď, môžete sledovať náš webový priamy prenos, ktorý začne v nedeľu po polnoci.



Nebraska

Osemdesiatročný Woody je presvedčený, že v časopisovej kampani vyhral milión a je ochotný prejsť cez dva štáty, aby si ho vyzdvihol. Jeho synovi nezostáva nič iné, len ho odprevadiť.

Aký je to film?

Mĺkvy človek na ceste: čo z toho môže byť? Napríklad jeden z najhlbších filmov minulej sezóny. Hoci režisér Alexander Payne vychádzal iba z jednoduchej zápletky, divákom ponúka množstvo dôkazov, že aj jednoduchý človek na pokraji senility má toľko skúseností, že stojí za to ho počúvať. Melancholickú náladu striedajú vtipné, sarkastické dialógy - skrátka, život už dávno nebol taký krásny a emotívny ako pri tejto roadmovie.

Čo na to povie akadémia?

Nebraska je presne tým filmom, ktoré v posledných rokoch Hollywood ignoruje. Stredne drahý film pre dospelé publikum - také niečo nie je prísľubom veľkých ziskov. Podporí ho hlasujúca akadémia, hoci nemal veľkú predoscarovú kampaň? Bolo by to skôr prekvapením.

Gravitácia

Dvojica kozmonautov si myslí, že svoju prácu aj vesmír ovládajú tak dobre, že si čas môžu pohodlne krátiť rozprávaním starých historiek. Ich idylka sa však zrazu zmení na boj o prežitie.

Aký je to film?

V porovnaní s veľkolepo poňatým Avatarom je toto číra prostota. Alfonso Cuarón neexiboval, len elegantne prejavil režisérsky talent. Jeho jednoduché, ale pritom vizuálne podmanivé a duchaplné sci-fi šokuje tým, ako dokáže emočne zasiahnuť tých, čo sa vesmírnej tragédii prizerajú v bezpečí kina.

Čo na to povie akadémia?

Cuarón už za Gravitáciu dostal Zlatý glóbus. Je aj spoluatorom scenára, v ktorom nenásilne uvažuje nad možnosťami človeka a dôsledkami jeho ambícií. Môže sa však stať, že akadémia ocení Gravitáciu najmä v technických kategóriách, lebo aj tie prispeli k tomu, že dostala až desať nominácií.

Špinavý trik

Agent FBI si najme podvodníkov s hereckým talentom, aby mu pomohli odkryť korupciu vo vysokých politických kruhoch.

Aký je to film?

Film Davida O. Russella možno vyzerá ako bláznivá a nekontrolovateľná hra s diváckymi očakávaniami. Za ňou sa však skrýva citlivá úvaha nad tým, čomu sa hovorí americký sen a nad vedľajšími javmi, ktoré ho sprevádzajú. Zriedkakedy vidno v kine také pekné, živé postavy. Či sa chovajú pekne, alebo nie, vždy majú na to nejaké dôvody.

Čo na to akadémia?



Ak sú pravdivé reči, že v akadémii sedia konzervatívni starci, tak potom práve táto komédia môže doplatiť na svoju výstrednosť. Oscara však môže dostať ktokoľvek z výborného hereckého obsadenia: Christian Bale a Amy Adams v hlavných úlohách, alebo Jennifer Lawrence a Bradley Cooper vo vedľajších. Za vlaňajšiu Russellovu romancu Terapia láskou už Jennifer Lawrence Oscara má.

Vlk z Wall Street

Jordan Belfort sa obohatil obrovskými finančnými podvodmi. Užíval si pritom dekadentný spôsob života.

Aký je to film?

Martin Scorsese nie je žiadna padavka. Tak divoko, ako Belfort žil, dokázal aj on nakrútiť tento film. S neuveriteľnou energiou a čiernym, miestami cynickým humorom vytvoril pozoruhodnú štúdiu človeka, ktorý na ceste za úspechom stráca zdravý rozum.

Čo na to povie akadémia?

Sedemdesiatdvaročný režisér zariskoval, tento film nenakrútil s morálnym odkazom v prvom pláne. Hanbite sa! reagovali vraj niektorí členovia akadémie, keď ho videli pri schvaľovacej projekcii. A neboli sami, čo si myslia, že Scorsese vlastne spropagoval dekadenciu, bezcharakternosť a podvody.

Ona

Osamelý muž sa zaľúbil do operačného systému svojho počítača. Je náchylný uveriť, že umelá inteligencia je schopná aj cítiť.

Aký je to film

Žáner romance netreba podceňovať, veď láska, nenaplnená láska alebo osamelosť sú najväčšími témami v našom živote. Spike Jonze im dal jemne futuristické rozmery, trochu si zafantazíroval, ale v zásade zostal pri zemi. Láska medzi človekom a počítačom prechádza v jeho filme rovnakými fázami ako láska medzi človekom a človekom. Len je to trochu smutnejšie...

Čo na to povie akadémia?

Film nemá nomináciu ani v režisérskej, ani v hereckých kategóriách. Na Oscara to asi stačiť nebude.

Philomena

Nekonfliktná kresťanka z Írska hľadá po päťdesiatich rokoch odlúčenia svoje stratené dieťa. Magdalénske mníšky jej ho kedysi odňali a postúpili na adopciu.

Aký je to film?

Režisér Stephen Frears nakrútil film podľa skutočných udalostí - udalostí, pri ktorých nevyznieva kresťanská cirkev zrovna najlepšie. Robí to však s citom, inteligenciou - a keďže je Angličan - aj so skvelým suchým humorom. Emotívny príbeh žije aj vďaka výbornej hudbe Alexandra Desplata, ktorý by si po šiestich nomináciách konečne zaslúžil Oscara.

Čo na to povie akadémia?

Frears opatrne provokuje a reakcie na jeho film sú podobne opatrné. Akoby bolo lepšie, keby bolo okolo tohto filmu ticho.

Kapitán Phillips

Skupinka somálskych pirátov prepadne americkú kontajnerovú loď.

Aký je to film?

Globalizácia so sebou priniesla zopár veľkých problémov aj konfliktov, režisér Paul Greengrass jeden taký dokázal skoncentrovať do jednoduchej drámy, s minimom hercov a na malom priestore.

Čo na to povie akadémia?

Paul Greengrass na tému únosov už jeden film nakrútil - v roku 2007 reagoval na útoky WTC drámou Let č. 93. Bola ešte lepšia. Ak s ňou na Oscaroch neuspel, Kapitán Phillips nemá nárok.

Klub poslednej nádeje

Typický mačo z Texasu sa dozvie, že má aids. A že nemá lieky.

Aký je to film?

Film kanadského režiséra Jeana-Marca Valléeho je pekným obrazom toho, akou osobnostnou zmenou môže prejsť človek v hraničnej životnej situácii. Zároveň pripomína, že v 80. rokoch museli aj sami pacienti - svojím rebelanstvom a bojovnosťou - prispieť k tomu, aby sa ich liečba pohla.

Čo na to povie akadémia?

Okolo tohto filmu sa nevytvoril žiadne veľké nadšenie, žiadny veľký ošiaľ. Niečo mu zrejme na veľkú slávu chýba. Ale Matthew McConeaughey šance na Oscara má. Za túto úlohu dostal aj Zlatý glóbus.

12 rokov otrokom

Je rok 1853 a slobodného muža z New Yorku unesú a vrhnú do otroctva.

Aký je to film?

Stále veľkú a stále živú tému o boji za slobodu poňal režisér Steve McQueen tak, že mu len sotva možno niečo vyčítať. Výsledkom je premyslený, myšlienkovo pevný, angažovaný, korektný a zároveň až akademicky nakrútený film. V porovnaní s vlaňajším Lincolnom je to však tematický a v porovnaní s Divokým Djangom aj filmársky krok späť.

Čo na to povie akadémia?

Po cene divákov na prestížnom festivale v Toronte prispeli k aure filmu aj pozitívne ohlasy kritikov. Žiadny iný film z nominačného zoznamu nemá u americkej akadémii takú veľkú šancu.