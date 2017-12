Tipy na dnes

Francúzska spojka

Trilerová klasika podľa skutočných udalostí získala 5 Oscarov.

Prima family 23.25

William Friedkin mal vo veci jasno. Filmy nie sú obrazy do Louvru. Na umenie, psychológiu, nikto nie je zvedavý, ľudia sa chcú zabávať na akcii. A práve pre obyčajných ľudí treba robiť filmy. Také ako on. Friedkin hrdo vyhlasoval, že ich robí pre svojho strýka z chicagských lahôdok. Práve to mu – ako tvrdil – umožňuje držať prst na tepe doby.

Prinajmenšom v sedemdesiatych rokoch to platilo. Americký film zažíva revolúciu, generácia mladých autorov mení Hollywood a Francúzska spojka mení žáner detektívky.

Je to drsný, surový príbeh plný akcie, drog a automobilových naháňačiek, najmä tej jednej legendárnej pod piliermi brooklynského nadzemného metra. Hrdinom je sadistický policajt (Gene Hackman), dobro a zlo nie sú jasne odlíšené. A – pozor, teraz prezrádzame dej – jeho zápas s newyorským drogovým gangom sa tiež nekončí jednoznačným víťazstvom zákona.

Pamätníci spomínajú, že rovnako surový ako jeho filmy bol samotný režisér. Keď v roku 1971 dostal film päť Oscarov, ocitol sa prvýkrát u psychiatra, vraj sa cítil prázdny. Potom nakrútil Vyháňača diabla. Francúzska spojka mala ešte ďalšie diely, no prvý nik neprekonal. Pozrite si, aké špinavé mesto býval New York a aké znepokojujúce bývali detektívne trilery.

Das Ding (To)

Divadlo Aréna, Bratislava 19.00

V našich divadlách spravidla natrafíte na overenú klasiku, niekedy na pôvodné domáce hry. Kontaktu so svetovým súčasným divadelným dianím je poskromnejšie. Jednu z výnimiek ponúka inscenácia nemeckého autora Philippa Löhleho Das Ding (To). Rozkrýva prepletené príbehy ľudí na rôznych koncoch sveta, ktorých vzájomné väzby sú silnejšie ako najpevnejšia bavlnená látka, no oni si to neuvedomujú. Séria fatálnych príčin a následkov ľudských rozhodnutí, ktoré majú tragické i tragikomické vyústenia. Hru režijne naštudovala Alena Lelková, hrajú Réka Gombár Derzsi, Ján Dobrík, Ľubomír Bukový a ďalší, divadlo Aréna ju uvádza v komornom priestore Loft.

Ján Krlička: Výber z tvorby

Galéria insitného umenia SNG

Výstava prešovského výtvarníka Ján Krličku v Galérii insitného umenia SNG v Pezinku predstavuje približne štyridsať sochárskych a maliarskych diel. Emocionálne silný ohlas majú u autora biblické témy zo Starého a Nového zákona. Vytvorené sú so štýlovou osobitosťou a prekvapivé vo svojej rôznorodosti. Krlička sa inšpiruje aj prostredím cirkusu a jeho klauni, akrobati, šašovia sú výtvarnou groteskou, sršiacou humorom a vtipom. Obľúbenou témou sú hudobníci a v ich stvárnení sa odráža autorov blízky vzťah k džezu a bluesu. V autorovej tvorbe, kde sa strieda poetická poloha s expresívnejšou výpoveďou, možno pozorovať zjednodušenie, štylizáciu a redukciu tvarov na podstatné znaky, pričom k sviežosti autorových diel prispieva pôsobivá farebná škála.

Výstava, ktorú kurátorsky pripravila Katarína Čierna, potrvá do 11. mája.