Don Preston: Frank Zappa by bol rád, že hráme jeho hudbu

V utorok v Bratislave koncertuje skupina Grandmothers of Invention, ktorá hrá výlučne hudbu Franka Zappu.

2. mar 2014 o 0:00 Marian Jaslovský

The Grandmothers of Invention. Don Preston uprostred.

V decembri uplynulo dvadsať rokov od smrti Franka Zappu. Jeho hudba vždy obsahovala to, čo má rock mať: Moment nového, provokatívneho, myšlienku a názor. Zappa mal niekoľko hudobných období, ale pravdepodobne najslávnejších je jedenásť rokov s formáciou Mothers Of Invention (1964 – 1975).

Po jeho smrti sa jeho bývalí spoluhráči z Mothers rozhodli pokračovať v šírení jeho hudobných myšlienok a nazvali sa Grandmothers of Invention. Kapela, ktorá minulý rok v Bratislave zožala veľký úspech, sa vracia do Bratislavy – 4. marca budú hrať v Nu Spirit Clube.

Kapelníkom Grandmothers je dnes už 82-ročný klávesista Don Preston, ktorý patrí medzi významných hráčov rocku a jazzu, je jeden z tých nemnohých, ktorí si vytvorili veľmi osobný a charakteristický zvuk syntetizátorov.

Pri krátkom telefonickom rozhovore sme ho trochu podpichli, či by Zappa, človek, ktorý nevstupoval do tej istej rieky, bol rád, keby vedel, že existuje jeho revival band. „Robíte si zo mňa srandu?“, reagoval trochu podráždene. „Veď to bola posledná vec, ktorú vraj Frank povedal. On bol vždy rád, keď hral jeho hudbu ktokoľvek. A neviem to pomenovať, ale keď ju hráme, niečo sa deje. Že by jeho duch?“

video //www.youtube.com/embed/l4s4er52fBc

Frank Zappa vždy patril k československému undergroundu. Jeho albumy boli u nás mimoriadne obľúbené napriek tomu, že Zappove reálie boli úplne iné, a jeho texty často pre našinca nezrozumiteľné. Je to dôkaz, že rocková rebélia je prenosná a jej jazyk je zrozumiteľný. „Vždy som cítil, že Východná Európa je viac zapálená pre Frankovu hudbu ako Západ,“ súhlasí Preston. „A viem aj o tom, že u vás ste sa mohli dostať aj do problémov už len tým, že ste vlastnili jeho vinyly."

Don Preston bol aj veľmi žiadaným sidemanom, hral aj s jazzmanmi (Charlie Haden, orchester Gila Evansa), v štúdiu nahrával aj pre významných umelcov a skupiny ako Joe Cocker, Jefferson Airplane, The Residents, počuť ho v hudbe k filmu Apocalypse Now. Orientoval sa v hudbe mnohých žánrov. „Som dosť namotaný aj na elektroniku, som súčasťou rôznych projektov. Hudba sa dá spoznávať stále a ja som s tým ešte neskončil. Počúvam veľa súčasnej vážnej hudby. Je to aj veľká inšpirácia pre zvuk skupiny.“