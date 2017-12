Robert Wilson exkluzívne na doskách SND

Fascinujúce divadlo Roberta Wilsona sa stalo prelomovým a zmenilo pohľad na dramatickú tvorbu.

3. mar 2014 o 16:00 snd

Slovenské národné divadlo (SND) v spolupráci s agentúrou Pavleye Art and Culture a J&T Bankou prináša na dosky SND unikátne predstavenie - kreatívnu prednášku tohto umeleckého vizionára pod názvom 1 UŽ STE TU BOLI (Have you been here before) 2 NIE, TOTO JE PRVÝKRÁT (No This Is The First Time).

Jediný a jedinečný večer máte možnosť stráviť s týmto multitalentovaným divadelným režisérom, konceptuálnym umelcom a dizajnérom 6. apríla 2014 v novej budove SND.

Robert Wilson prichádza do Bratislavy len v tento deň, aby slovenskému publiku odhalil zákutia svojej kreatívnej mysle.

Diváci zažijú osobné stretnutie a priamu interakciu s mimoriadnym umelcom, ktorý svojou tvorivou trajektóriou výrazne ovplyvnil vývoj svetového divadla.

Výnimočné trojhodinové predstavenie slávneho divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona je intímnym autoportrétom jeho kreatívneho procesu, prostredníctvom ktorého necháva diváka nahliadnuť do fascinujúceho estetického univerza. „Presný scenár k tomuto predstaveniu neexistuje. Bob má pripravenú jeho osnovu, ale to, ako sa večer vyvinie, do značnej miery závisí od reakcií a miery participácie publika,“ uvádza kurátor výstavy v SNG Noah Khoshbin.

Počas večera sa Wilson aj formou videoprojekcií odvoláva na svoje kľúčové ikonické scénické práce na hrách ako Pohľad nevidiaceho (Deafman Glance), List kráľovnej Viktórie (A Letter for Queen Victoria), Einstein na pláži (Einstein on the Beach, ktoré vytvoril spolu s hudobným skladateľom Philipom Glassom), Občianske vojny (The CIVIL warS) a Čierny jazdec (The Black Rider). Diváci neostanú ukrátení ani o proces inscenačnej tvorby ďalších uznávaných diel operného a činoherného repertoáru.

Projekt nadväzuje na Wilsonovu slovenskú galerijnú premiéru, výstavu pod názvom ROBERT WILSON: VIDEOPORTRÉTY.

Vstupenky na neobyčajný večer 6. apríla 2014 o 17.00 hod., na ktorom privítame svetoznámeho divadelníka Roberta Wilsona, sú už v predaji. V sume 10.- EUR je zarátaná aj možnosť využiť tlmočnícke zariadenie. Kreatívna prednáška bude v anglickom jazyku so simultánnym prekladom.

Vstupenky si môžete kúpiť v pokladniciach SND, na predajnom mieste v OC Eurovea aj on-line z pohodlia domova prostredníctvom portálu www.snd.sk.