Tipy nadnes

Frank Zappa ožije v Bratislave, Veľká nádhera, Chlapec z našej ulice.

4. mar 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, kul

Frank Zappa ožije v Bratislave

Skupina The Grandmothers of Invention je skôr comeback než revival

Hudba/ Bratislava, Nu Spirit Club 21.00

V decembri uplynulo desať rokov od úmrtia Franka Zappu, dnes to v Bratislave rozbalí kapela, ktorá hrá výlučne jeho hudbu. Volajú sa The Grandmothers of Invention a ak má niekto právo na Zappove pesničky (okrem jeho syna Dweezila), sú to práve oni.

The Mothers of Invention sa volala Zappova najzásadnejšia skupina, ktorú dal dokopy v roku 1964 a fungovala do roku 1975. Zoskupenie The Grandmothers of Invention dali bývalí spoluhráči dokopy po jeho smrti, dá považovať viac za comeback, nie za revival,

Na rozdiel od predchádzajúceho bratislavského koncertu tentoraz na pódiu stoja až traja muzikanti, ktorí s hudobným vizionárom hrali a nahrávali niekoľko slávnych albumov – klávesista Don Preston, basgitarista David Parlota a hráč na dychové nástroje Bunk Gardner. Zostavu dopĺňajú bubeník Chris Garcia a gitarista Max Kutner.

Všetci sú výborní ostrieľaní inštrumentalisti a skvele zohratí, dokážu naplno rozbaliť Zappove provokatívne kompozície na pomedzí rocku, džezu a klasiky. „On bol vždy rád, keď hral jeho hudbu ktokoľvek. A neviem to pomenovať, ale keď ju hráme, niečo sa deje. Že by jeho duch?“ vraví kapelník The Grandmothers of Invention Don Preston.

Veľká nádhera

FILM Stanica Žilina - Záriečie

Čerstvým Oscarom za najlepší cudzojazyčný film ovenčenú taliansko-francúzsku snímku Veľká nádhera režiséra Paola Sorrentina premietnu dnes hneď trikrát v žilinskej Stanici. Ide o vizuálne podmanivú komediálnu drámu o hľadaní zmyslu vlastnej existencie a zmierení sa s večne plynúcim časom a starnúcim telom. Príbeh spisovateľa a novinára Jepa zasadil Sorrentino do prostredia „trblietajúcej” sa vysokej smotánky podmanivého Ríma a podáva kritiku súčasnej spoločnosti, žijúcej v povrchnosti, pretvárke a zaslepenosti. Obrazové kompozície, závratné uhly a snové zmeny veľkosti záberov vťahujú diváka do slnečného zvodného Ríma, kde sa spod majestátnych diel svetových dejín umenia odkrývajú drobné postavy ľudí, pôsobiacich bizarne až exoticky.

Takmer dvaapolhodinový film s českými titulkami premietnu o 10.00, 17.00 a 20.00 h.

Chlapec z našej ulice

VÝSTAVA Tatranská galéria Poprad

Zrekonštruované priestory Tatranskej galérie v bývalej parnej elektrárni v Poprade hostia do 17. apríla výstavu výtvarníka Petra Pollága, ktorý od narodenia vyrastal v neďalekej ulici. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Accademia de Belle Arti Pietro Vannucci v Peruggi v Taliansku. Umelec, žijúci v Bratislave, čerpá námety nielen z domáceho prostredia, ale aj z inonárodných kultúrnych tradícií, najmä z Číny a Afriky. Maľba ako médium mu poskytuje nielen overené, ale stále nové neprebádané možnosti výtvarného vyjadrenia. Komplexnosť jeho tvorby predstavuje pätoro rozličných výtvarných oblasti umeleckej tvorby (maľba, ilustrácia, grafika, vitráže, mozaika), jeho expresívne mnohovrstevné diela sú plné symbolov, metafor, lyrickosti a kultúrnej rozmanitosti.

Kurátorkou výstavy je Anna Ondrušeková.