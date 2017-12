12 rokov otrokom nie je veľkým, ale očakávaným víťazom Oscarov

Režisér Steve McQueen vyšiel v ústrety Hollywoodu, jeho film je už teraz klasikou.

3. mar 2014 o 17:37 Kristína Kúdelová

„Dlhodobým problémom Hollywoodu je, že černošskí filmári sa dostanú len k projektom, čo súvisia s ich vlastnými dejinami. Samozrejme, filmy ako The Help sú krásnou príležitosťou, ale prácu na Star Treku alebo Iron Manovi, tú už nám nikto neponúkne. Najmä na pozíciách, ktoré sú za kamerou,“ povedal nedávno scenárista John Ridley, keď chodil po svete a predstavoval film 12 rokov otrokom.

Ukázalo sa, že hoci Hollywood nie je vždy citlivý voči talentu černošských umelcov, je (alebo aspoň začína byť) citlivý voči ich histórii.

Členovia americkej akadémie hlasovali za drámu Johna Ridleyho a režiséra Stevea McQueena a vyhlásili ju za najlepší film uplynulej sezóny.

Nie veľký, ale očakávaný víťaz

Film 12 rokov otrokom je podobný prípad ako vlani Argo. Oscara v hlavnej kategórii získal napriek tomu, že vo väčšine ďalších hlavných kategórií uspeli tvorcovia a herci z iných filmov.

Nie je to taký jednoznačný víťaz, ako bol napríklad The Artist, keď v roku 2012 dominoval v kategórii najlepší film, najlepší režisér, herec v hlavnej úlohe, hudba aj kostýmy.

Napriek tomu to bol očakávaný víťaz. Hneď od svojej svetovej premiéry mal veľkú podporu divákov (na prestížnom festivale v Toronte získal cenu divákov, čo je zároveň hlavná cena) a kritici o ňom písali samé pekné veci, takmer úplne jednohlasne.

Američania - akokoľvek bohatú kinematografiu majú za sebou - nemali vo zvyku, ani v pravidelnom programe filmy o otroctve nakrúcať. To, že vlani dostali oscarové nominácie aj Spielbergov Lincoln aj Tarantinov Divoký Django, bolo skôr výnimkou alebo možno náhodou.

Scenárista Ridley a režisér McQueen vošli do týchto tichých vôd s veľkou energiou a rovno si vybrali trochu nečakaný, prekvapivý príbeh.

Nakrútili ho podľa knihy Solomona Northupa. Černocha, ale nie klasického otroka. Do otroctva sa dostal v roku 1853 po tom, čo ho v meste New York uniesli, dovtedy bol slobodným človekom, americkým občanom.

A ktovie, prísť o slobodu je možno ešte horšie, ako sa neslobodným narodiť.

Kúpil som desať prasiat a zabil otroka

Steve McQueen raz pre agentúru Reuters povedal, že sa hanbí. O knihe nemal potuchy, hoci žije v Holandsku, v krajine Anny Frankovej.

„A čo potom ja,“ doplnil ho neskôr Ridley, „ja som na rozdiel od Steva Američan a tiež som o takýchto osudoch nevedel vôbec nič.“

Násilie, to fyzické aj to duševné, je v tomto filme veľmi explicitne nakrútené. Niet takmer ničoho, čo by jeho tiahu a všadeprítomné dusno rozptýlilo.

Vyplýva to aj z toho, z akého kontextu Solomonov príbeh vychádza: otroctvo bolo v Spojených štátoch (a najmä na juhu) morálne nespochybniteľné a vraj aj ekonomicky zdôvodniteľné. Prosto, prirodzené.

John Ridley napríklad našiel v jednom denníku plantážnika takýto zápis: „Dnes som kúpil zo desať prasiat, budem s nimi musieť ísť na trh. Zastrelil som svojho otroka. Plánujem večierok na budúci týždeň.“

Šokovaným divákom sa potom on aj režisér ospravedlňovali: mohli nakrútiť len to, čo im história umožnila a kadiaľ ich viedla.

Estetiku si však vybrali takú, že každý záber bol starostlivo premyslený a vyzerá ako maľovaný. Nepasuje to zrovna k drsnému obsahu, ale evidentne to filmu pomohlo, aby sa okamžite zaradil medzi americké - a v podstate aj hollywoodske klasiky.

Tichá vojna o dušu, ale aj tak vojna

„Tento film je o boji za seba samého, o vojne za dušu. Je to síce veľmi tichá vojna, ale aj tak je to vojna,“ povedal pre The Hollywood Reporter Steve McQueen.

Slávnostnú reč pri preberaní Oscara mal Brad Pitt. Okrem toho, že vo filme 12 rokov otrokom aj hrá (spomedzi bielych postáv má asi tú najsympatickejšiu), bol aj jeho producentom.

O ňom už je známe, že je dobrým rečníkom. S cenou v ruke tentoraz povedal: „Dúfame len, že tento film bude nenásilne pripomínať, že sme si všetci rovní.“