Pozvánky

Oleg Fintora v Galérii Statua, Mária Modrovich: Tichý režim, Odpad? To chce nápad!, Hra je hra, Jednoduchá záhrada.

6. mar 2014 o 0:00 (kul)

Oleg Fintora v Galérii Statua

Výstavu Olega Fintoru otvoria v bratislavskej Galérii Statua v Pálffyho paláci na Zámockej ulici dnes o 17.00 h. Kurátorkou je Xénia Lettrichová, hudobnými hosťami vernisáže sú Slávo Krekovič a Miroslav Tóth, výstava potrvá do 20. marca.

Mária Modrovich: Tichý režim

Autorské čítanie z novej knihy Tichý režim (Drewo a srd) spisovateľky Márie Modrovich bude dnes o 18.00 h v Literárnom klube bratislavského KC Dunaj. Moderuje spisovateľ a vydavateľ knihy Peter Šulej.

Odpad? To chce nápad!

Vernisáž výstavy Odpad? To chce nápad! bude dnes o 14.00 h v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Námet, scenár a výtvarno­priesto〜rové riešenie Lucia Marušicová, výstava potrvá do 24. mája.

Hra je hra

V Galérii NBS – Múzeu mincí a medailí Kremnica otvoria dnes o 16.30 h výstavu Milana Sokola Hra je hra. Kurátorkou je Alena Vrbanová, trvanie výstavy do 17. apríla.

Jednoduchá záhrada

Výstavu Jánosa Patakiho a Tibora Urbána Jednoduchá záhrada otvoria dnes o 17.00 h v Múzeu Vojtecha Lofflera v Košiciach. Výstava potrvá do 30. marca.