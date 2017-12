Herec Stellan Skarsgard: Mňa si len tak ľahko nezapamätáte

Hral v množstve filmov, napriek tomu si jeho tvár nespojíte s nijakou filmovou postavou.

6. mar 2014 o 10:53 Alena Štifilová

Hral v neuveriteľnom množstve filmov, napriek tomu si jeho tvár nespojíte s nijakou filmovou postavou. Stellan Skarsgård patrí medzi najobľúbenejších a najobsadzovanejších švédskych hercov.

Stellan Skarsgård? Áno, to je ten, čo v Nymfomanke nemal ani jednu sexuálnu scénu. Vlastne jednu predsa, ale tou by sa chválil len málokto. S režisérom Larsom von Trierom sa poznajú už roky, sú dobrí priatelia a on nepotrebuje čítať scenár, aby kývol na spoluprácu.

„Milujem robiť s ním filmy,“ hovorí 62-ročný Švéd Stellan Skarsgård. „Spôsobom, akým nakrúca, je pre herca veľmi upokojujúci. Nemusíte sa stále kontrolovať, môžete skúšať rôzne spôsoby, ako scénu zahrať. Necítite tlak alebo stres, že ste to zahrali zle, môžete spraviť toľko chýb, koľko len chcete. Keď sme nakrúcali Prelomiť vlny, nad hlavu si dal nápis ´Robte chyby´.“

A čo sa týka sexu pred kamerou, toho si užil dosť a nikdy s ním nemal problém. Ak je to sex neromantický, trochu trápny alebo neohrabaný, o to lepšie. Do dokonalosti to dotiahol v snímke Správny chlap o v podstate dobrákovi Ulrikovi, ktorý po dvanástich rokoch opustí nórske väzenia. Komédia plná čierneho severského humoru vás oberie aj o poslednú ilúziu o láske a milovaní. Skarsgård sa nesťažuje.

„Je oveľa jednoduchšie hrať sexuálne scény z ich humornej stránky, než stvárniť skutočne dobrý sex. Vy ho precítite ako dobrý a romantický, na plátne vyzerá komicky.“

Správny chlap z roku 2010 bola jeho tretia spolupráca s nórskym režisérom Hansom Petterom Molandom. Toho má možno ešte radšej ako Dána Larsa von Triera. „Sme ako starý manželský pár, čo si nevie predstaviť život bez seba,“ hovorí o Molandovi.

Vlani nakrútili cynickú gangsterku In Order of Disappearance, premiéru mala vo februári na filmovom festivale Berlinale a zožala veľký úspech.

Hollywoodska muzikálová komédia Mamma Mia! (2008). V strede Pierce Brosnan, vpravo Colin Firth.

FOTO: OUTNOW.CH

Otec ôsmich detí

Prvých štyridsať rokov svojho života prežil Stellan Skarsgård nenápadne v švédskych divadlách, až po stvárnení kapitána Tupoleva v snímke Honba na ponorku (1990) sa začala jeho filmová kariéra. Dnes má za sebou neuveriteľných deväťdesiat filmov a charakterová škála jeho postáv je naozaj široká. Rovnako rôznorodé sú jeho filmy. Od veľkých hollywoodskych hitov až po nezávislé európske snímky, kde si niekedy musíte dokonca priplatiť, aby ste mohli hrať.

„Nebudem tajiť, že hollywoodske filmy sú o veľkých peniazoch. Aj za vedľajšiu úlohu dostanem neskutočný honorár. Keby mi išlo iba o peniaze, určite by som zostal v Hollywoode. Ale európske filmy sú pre mňa oveľa zaujímavejšie, len moja agentúra nemá rada, keď nakrúcam tieto ´malé, obskúrne´ snímky. Občas im teda urobím radosť a zoberiem ´veľkú úlohu´ v žiarivom hite,“ hovorí.

Samozrejme, peniaze potrebuje aj pre svoju mnohopočetnú rodinu. Je otcom ôsmich detí, šesť má z prvého manželstva s lekárkou My a keď sa po 32 rokoch rozviedol a druhýkrát oženil, narodili sa mu ďalší dvaja synova, dnes päťročný Ossian a dvojročný Kolbjörn.

S najstarším 37-ročným Alexandrom sa už párkrát stretol pred kamerou, herectvu sa venujú aj Gustaf (34), Bill (24) a Valter (19).

„Nikdy som ich nepovzbudzoval, aby sa stali hercami, ale ani som ich neodrádzal. Povedal som: Keď dosiahnete šestnásť rokov, je to už váš život a môžete si robiť, čo chcete,“ vysvetľuje Skarsgård. Našťastie sú podľa neho všetci talentovaní, považoval by za rodinnú tragédiu, ak by neboli lepší ako on.

Najznámejší a najpopulárnejší Alexander vyhral päťkrát titul Najsexi muž Švédska, je hviezdou amerického upírskeho seriálu Pravá krv a s otcom si zahral v snímkach Melanchólia a Dogville.