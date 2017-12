Tipy nadnes: Hana

Mladá Írka Saoirse Ronan je šikovná herečka, všíma asi aj vývoj v postsocialistických krajinách.

7. mar 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Hanna

Mladé dievča je pripravené na nebezpečný svet

Svetoví kritici si už neraz povzdychli a oplakávali nevyužitý talent Erica Banu. Odkedy hral slávneho a samoľúbeho austrálskeho kriminálnika vo filme Chopper (to bolo ešte v roku 2000), nenašiel sa film, kde by sa mohol prejaviť v celej veľkosti. Ani triler Hanna, kde hrá Bana bývalého pracovníka CIA, nie je ten prípad. Naopak, po jeho boku v ňom zažiarila mladá írska herečka Saoirse Ronan v úlohe jeho dcéry.

Nedávno sme sa s ňou stretli v Prahe, kam prišla predstaviť nostalgickú komédiu Wesa Andersona Grandhotel Budapešť. Sedeli sme spolu pri jednom stole aj s mladým, začínajúcim hercom Tonym Revorolim. Keďže do Prahy išli z Berlinale a cestovali vlakom, pýtali sme sa ich, či postrehli nejakú zmenu, keď prešli nemecko-českú hranicu. Tony vravel, že spal a začal vtipkovať o svojich snoch, ale Saoirse si počkala, kým sa prestane smiať, a s vážnym pohľadom povedala: "Ja som si zmenu všimla." Rozhovorila sa o svojom dojme z postsocialistických krajín. Vravela, že obdivuje zmeny, ktorými prešli, hoci cíti, že museli byť a stále sú bolestivé.

Sama prežila v posledných rokoch veľké udalosti. Mala len štrnásť rokov, keď ju v roku 2008 nominovali na Oscara za hlavnú úlohu v Pokání, potom hrala vo fantasknom filme Petra Jacksona Pevné puto a nedávno malú veľkú rolu v dráme Petra Weira Útek zo Sibíri.

Hanna možno nebude ten najpamätnejší film v jej kariére, ale keďže v ňom hrá mladé dievča, ktoré otec vychováva kdesi na samote a chystá ju na to, že raz bude musieť vstúpiť do nebezpečnej civilizácie, musela sa prejaviť vo veľkej fyzickej aj psychickej forme. V civile by ste si ju možno ani nevšimli, tak vážne a pokojne pôsobí. Z čoho je jasné minimálne to, že z tejto chameleónky ešte len bude veľká herečka.

Francúzska kinematografia - krehký obor Európy

Bratislava, Kino Film Europe, 17.00

Z pohľadu nás divákov sa francúzskemu filmu darí. The Artist vyhral nedávno Oscara, Život Adele Zlatú palmu na festivale v Cannes, komédia so Jeanom Renom príde vhod v ktorékoľvek lenivé nedeľné popoludnie. V posledných rokoch ju v popularite doháňa škandinávska kinematografia, ale na koho si hollywoodski producenti spomenú, keď potrebujú spestriť herecké obsadenie filmu niekým z Európy? Na Jean Dujardina, Vincela Cassela alebo Audrey Tautou.

Napriek tomu, samotní tvorcovia a kritici vidia, že aj francúzsky film má problémy, že situácia tvorcov sa mení a že štát im už nechce poskytovať takú ochranu, ako dlhé desaťročia zvykol. Keďže v Bratislave sa práve začal Týždeň francúzskeho filmu, dnes o tom budú debatovať francúzsky režisér Laurent Tuel, bývalý programový riaditeľ MFF Bratislava Matthieu Darras a český režisér Václav Marhoul, kedysi riaditeľ štúdia Barrandov. Potom sa premietne Tuelov film z prostredia Tour de France Veľké preteky.

Braňo Jobus na trati Bratislava – Košice - Bratislava

Autorské čítanie IC vlaky Martinus.sk a Kriváň

Projekt Knihobežník prináša v marci do IC Martinus.sk a IC Kriváň príbehy z pera štyroch slovenských spisovateľov – Braňa Jobusa, Zuzany Golianovej, Romana Brata a Pavla Boroša, ktoré autori budú čítať cez vlakové reproduktory. Navyše sa cestujúci môžu vo vlaku aj osobne s autormi stretnúť pri káve. Prítomnosť autora vo vlaku bude ohlásená vlakovými reproduktormi. Dnes sa na nich teší Braňo Jobus (Láskavé rozprávky, Ako muflón Ancijáš sľub dodržal).

Okrem toho budú v priebehu mesiaca knihy do vlaku dopĺňané desiatky zaujímavých titulov, aby ľuďom spríjemnili cestovanie. Každý človek sa môže stať knihobežníkom a registrovať sa na stránke www.knihobeznik.sk. Potom už treba len hľadať knižky poschovávané doslova kdekoľvek.