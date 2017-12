Smutný príbeh hudobníka, ktorý sa bránil sláve. Nový film Coenovcov

Žiadny soundtrack, samostatný album

Kolekcia štrnástich akustických pesničiek Inside Llewyn Davis povie o newyorskej folkovej scéne začiatku 60. rokov viac než všetky encyklopédie.

„Vysoký ukecaný vlasáč, ktorý sa podobal neustlanej posteli, kde sú pohádzané knihy, prázdne fľaše whisky, papieriky s útržkami básní, gitarové brnkátka a struny. Bol prvý Dylanov guru v New Yorku, chodiace bluesové múzeum,“ napísal kritik Robert Shelton. Joni Mitchellová zase tvrdila, že nik nedokázal zahrať lepšie jej pesničku Both Sides Now.

Pesničkár Dave van Ronk (1936 – 2002) na rozdiel od menovaných kolegov nikdy skutočnú slávu nezažil, no mal k nej blízko. Vo filme je scéna, kde musí predviesť v prázdnom klube majiteľovi, čo vie. Je to tradicionál The Death of Queen Jane, balada o tehotnej panovníčke. Že nehrá vlastnú skladbu, má svoj dôvod, no namiesto deja filmu treba prezradiť, že ponuku hrať v novej skupine van Ronk skutočne dostal. Svojím odmietnutím sa zbavil možnosti stať sa súčasťou histórie. Trio Peter, Paul & Mary onedlho dobylo hitparády s Blowin’ in the Wind.

Aj autor tohto hitu sa čoskoro preslávil. Bob Dylan sa od van Ronka sa veľa naučil, jeho Farewell má na soundtracku presné miesto. Keďže rovno po nej nasleduje van Ronk s vybrnkávačkou Green, Green Rocky Road, hneď sa ukážu rozdiely. Oba hlasy sú špecifické, van Ronk má bližšie k bluesmanovi, Dylan znie sústredenejšie a originálnejšie. Práve tradicionalizmus, priveľké ambície a neschopnosť urobiť v dôležitých chvíľach to, čo treba, zabránili van Ronkovi preskočiť status lokálne známeho hudobníka hrávajúceho pre pár desiatok ľudí v newyorských kluboch.

Tak ako Braček, kde si (2000) aj tento soundtrack funguje ako samostatný album. Ide o ďalšiu vydarenú spoluprácu Coenovcov a T– Bone Burnetta. Dylanov spoluhráč zo 70. rokov sa vypracoval na vychyteného producenta. Nie je dôležitý počet cien Grammy či Oscarov, ale jeho cit vybrať správnu hudbu pre správnu scénu.

Ale tu ide aj o Oscara. Oscara Isaaca – tridsiatnika, ktorý je hercom aj hudobníkom. Jeho vlastné pesničky už napríklad znejú vo filme desať rokov. Tu hrá na gitaru aj spieva naživo. Má skvelý hlas, ten typ, čo si hneď získa pozornosť. Ostatní muzikanti boli z neho hotoví. A okrem T–Bone Burnetta to boli mená ako Justin Timberlake (tiež hrá jednu z postáv), Marcus Mumford či Punch Brothers.

Trackov je štrnásť, piesní jedenásť. V rôznych verziách vynikne skvelý Isaac. Justin Timberlake pekne civilne podal táborácky hit Five Hundred Miles u nás preslávený Matuškom a je tu aj úplný úlet Please Mr. Kennedy. Treba vidieť aj počuť.

Oliver Rehák