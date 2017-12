Nové knihy

Paul Hacker: Slovensko 1990 – 1993, Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry, Jana Plauchová: Večnosť omylov.

9. mar 2014 o 17:06 Alexander Balogh

Paul Hacker: Slovensko 1990 – 1993

Artforum

Kniha amerického diplomata Paula Hackera, ktorý pôsobil v Bratislave v rokoch 1990 až 1993, prináša jeho interpretáciu oficiálnych i neoficiálnych politických rokovaní a stretnutí. Napriek tomu sa Hacker snaží o objektivitu a jeho kniha je cenným dokumentom o prvých slobodných rokoch po páde komunizmu, rozdelení československej federácie a začiatkoch samostatného Slovenska. Autor pripomína viaceré už pomaly zabudnuté historky napríklad aj o tom, kam Slovensko smerovalo pod vládou garnitúry Vladimíra Mečiara.

Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

Akropolis

Obálka tomu možno nenasvedčuje, no knižka je to česká, konkrétne ide v poradí o desiaty preklad Čechovových Troch sestier (1901) do češtiny. Súčasťou tohto kritického vydania je nielen starostlivo pripravený text hry, ale tiež podrobný komentár, opisujúci okolnosti vzniku drámy, rukopis a rôzne edície, divadelné skúšky i premiéru v slávnom Moskovskom umeleckom divadle (MCHT), recenzie, ohlasy diela a vecné vysvetlivky, napríklad identifikáciu citátov. Užitočná pomôcka pre všetkých ľudí okolo divadla i literárnych fajnšmekrov.

Jana Plauchová: Večnosť omylov

Artis Omnis

Sci-fi triler opisuje príbeh astronauta posadnutého snahou objasniť príčiny katastrofy raketoplánu Discovery, pri ktorej zahynie celá posádka. Neúspech vyšetrovania znásobuje jeho nenaplnená túžba po žene jedného z kolegov, ktorý zahynul pri havárii. Hlavného hrdinu, ktorý začína trpieť depresiami a zúfalstvom, vytrhne z letargie kontakt s tajomnými Rusmi, ktorí mu predložia dôkazy neuveriteľnej hypotézy, aj naznačia, že s posádkou raketoplánu by sa ešte mohol stretnúť…