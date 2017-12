Na Pohode zahrá aj Goldfrapp

Ďalším potvrdeným menom v programe trenčianskeho festivalu je britské elektronické duo.

11. mar 2014 o 6:15 Oliver Rehák

Ďalším potvrdeným menom v programe trenčianskeho festivalu je britské elektronické duo, ktoré na aktuálnom albume opäť odložilo syntetizátory a vrátilo sa k akustickým pesničkám.

Elektronika s prvkami ambientu, glamrocku aj kabaretu, pravidelné návraty k akustickej hudbe, imidžové premeny. Tak sa dá v jednej vete charakterizovať britská dvojica pozostávajúca zo speváčky Alison Goldfrappovej a producenta Willa Gregoryho.

Jej hlas sa výraznejšie zviditeľnil v 90. rokoch vďaka spolupráci s menami ako Orbital a Tricky. Samostatná značka Goldfrapp mala premiéru v roku 2000, keď sa objavil jej debutový album Felt Mountain.

Bolo to zaujímavé osvieženie scény – elektronickú pesničkovú hudbu robili mnohí, no len málokto do nej vniesol takéto osvieženie retrom. Alison nezaprie, že má klasicky školený hlas a slabosť pre Kate Bushovú, Cocteau Twins, rovnako ako aj pre discohviezdu Donnu Summerovú a éru medzivojnového kabaretu.

video //www.youtube.com/embed/-Vnk_j1iKMA

Štvrtý album Seventh Tree (2008) oproti predchodcom priniesol akustický zvuk a zasnívané nálady.

„Nemôžete chcieť, aby som robila stále rovnaké skladby. Píšem, čo žijem, a ono sa to mení. Nazvite si to trebárs vývoj – stále to je Goldfrapp,“ povedala vtedy v rozhovore pre SME.

Nahrávka Head First (2010) znamenala návrat k tanečnejšej hudbe a nomináciu na cenu Grammy, no aktuálny album Tales of Us z vlaňajšej jesene sa opäť vracia ku kontrastnej polohe. Namiesto syntetizátorov akustická gitara, klavír, sláčiky, namiesto tanečných songov balady, básne o fiktívnych postavách s jednoslovnými názvami. Nedávno k nemu zverejnila aj tento špeciálny film:

Ak to má niekde zaznieť z veľkého pódia, tak práve na Pohode. Nie je to tak extrovertné ako Cave, ale zase ani natoľko introvertné ako v Trenčíne predviedli the xx.