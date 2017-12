Hudba na internete zarába pomalšie

Nové online služby Spotify a Deezer sú zaujímavým biznisom len pre pár vydavateľov.

11. mar 2014 o 17:52 Dominik Holič

Prvé mesiace prevádzky internetových portálov Spotify a Deezer potvrdili, že je to zatiaľ skôr model pre známe mená než pre začínajúce kapely.

Poslucháčom zabezpečujú streamingové služby Spotify a Deezer, ktoré prišli na Slovensko v posledných mesiacoch, pohodlný prístup k množstvu muziky.

Pre autorov a vydavateľov už ich výhody nie sú také jednoznačné.

Veľkí verzus malí

Ako to funguje Spotify a Deezer Záujemca si na stránke služby vytvorí konto. To môže byť bezplatné (s limitovaným prístupom) alebo platené (s neobmedzeným prístupom a bonusmi).

Zdrojom príjmu sú reklamy a mesačné predplatné, ktoré umožňuje prejsť z bezplatnej verzie služby na zvýhodnenú

Spotify si ako poskytovateľ necháva približne tridsať percent z celkového zisku. Zvyšok vypláca majiteľom práv prehratej hudby. Nebývajú to umelci, ale vydavateľstvá, ktoré ich zastupujú.

Vydavateľstvá sú hlavné a nezávislé. Hlavné fungujú pod záštitou veľkej trojky Universal Music Group, Sony Music Entertainment a Warner Music Group. Ich výhodou je priamy prístup na Spotify, aj na Deezer. Nezávislé vydavateľstvá a umelci vydávajúci sami sa združujú pod tzv. agregátorov. Ide o distribučné služby, ktoré si berú časť zisku.

V lepšej situácii sú najväčší vydavatelia. Riaditeľ slovenskej pobočky Universal Music Peter Riava vraví, že obrat zo Spotify je už po troch mesiacoch vyšší ako z väčšiny kamenných obchodov.

„Pre začínajúcich interpretov je zase prospešné zdielať marketingový kanál s úspešnejšími kolegami. Dostanú sa do povedomia,“ tvrdí Riava. Universal Music zastupuje napríklad Desmod, I.M.T. Smile či Richarda Müllera.

Malé vydavateľstvo Exitab má na Spotify celý katalóg, no nečaká peniaze. Spotify považuje za jednoduchý kanál, ako dostať hudbu k poslucháčom.

„Berieme to ako prestíž a nechceme ukrátiť našich interpretov od možnosti prezentovať svoju tvorbu aj tu,” vysvetľuje jeden zo zakladateľov Exitabu Filip Drábek. Dodáva, že ak nenastane revolúcia v streamovaní, tantiémy z týchto služieb nenahradia zisky z fyzických nosičov.

Album Karnevalová vrana skupiny Korben Dallas sa v obchodoch predáva za desať eur. Na Spotify sa pohybuje medzi najhranejšími slovenskými albumami. Kapela zverejnila honoráre z týchto služieb za január. Spotify im poslal 1,09 dolára a Deezer 3,61 dolára. V prípade, že by sa rozhodli zo streamovacích služieb stiahnuť, majú od svojho vydavateľstva Slnko Records voľnú ruku.

Stránka Spotify For Artists uvádza vzorec určujúci výšku honoráru. Výplata sa odráža od celkového mesačného výnosu služby a podielu prehratí interpreta na celkovom počte všetkých mesačných prehratí. Každá krajina, v ktorej Spotify pôsobí, je považovaná za osobitný trh. Prehratie od používateľa s predplatným generuje väčší zisk ako od neplatiaceho. Spotify uvádza, že jedno prehratie zarobí medzi 0,006 a 0,0084 doláru. Od roku 2009 vyplatili miliardu dolárov v honorároch. Polovicu z toho za posledný rok.

Deezer funguje na rovnakom princípe. Detaily neuvádza, len základný rozdiel. Kým Spotify má databázu 20 miliónov skladieb, Deezer ich má o desať miliónov viac.

Čo sa umelcom nepáči

Výhrady k Spotify pochádzajú predovšetkým od muzikantov. Poukazujú nato, že začínajúci interpreti nedostanú za streamovanie dostatok peňazí. Delia sa totiž o časti z rovnakého balíka ako komerčne úspešné hviezdy. Jedným z najvýraznejších oponentov streamovania je líder kapiel Radiohead a Atoms For Peace, Thom Yorke. Atoms For Peace ani Yorkové sólové albumy na Spotify nie sú. Streamovacie služby dokonca označil za "posledný zúfalý prd zomierajúcej mŕtvoly”. Kritizuje aj to, že najväčšia vydavateľstvá dostali podiel na akciách Spotify a majú tak zvýhodnené obchodné podmienky.

Spotify sa bráni, že honoráre sa budú postupne zvyšovať. Dnes má 24 miliónov užívateľov, z toho štvrtina si platí predplatné. Na porovnanie – mesačný zisk pre album z nezávislej scény bol 3300 dolárov. Za rovnaký čas zarobil celosvetovo úspešný album 425–tisíc dolárov.

Podľa odhadov Spotify v prípade dosiahnutia štyridsiatich miliónov platiacich zákazníkov by album prvej kategórie zarobil 17–tisíc dolárov mesačne. Najväčšie hviezdy by si potom mohli mesačne prísť až na viac ako dva milióny.

Deezer má podľa posledných informácií šesťnásť miliónov aktívnych používateľov, ale iba o milión menej platiacich zákazníkov ako Spotify.

Počet používateľov jednotlivých trhov nesprístupňuje ani jedna spoločnosť.

Alternatíva k pirátstvu

Dlhodobé zisky sú nosným argumentom snahy Spotify a Deezeru zapáčiť sa hudobníkom. Kúpa digitálneho či fyzického nosiča je jednorazová záležitosť. Podľa zástancov streamovania zabezpečuje pravidelné prehrávanie skladieb pomalší, ale dlhodobejší zárobok. Nie je však možné odhadnúť pri akom počte prehratí sa to oplatí.

Spotify a Deezer sa štylizujú aj ako alternatíva k pirátstvu. Podľa portálu The Quietus si zákazníci nevyberajú medzi streamovaním a kupovaním, ale medzi streamovaním a „kradnutím”. Umožňujú totiž legálny prístup k obrovskej databáze hudby.