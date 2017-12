Tipy nadnes

13. mar 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her

Zážitky z Maroka

Alica Gurínová necestuje s fotoaparátom, ale so skicárom.

Výstava / Galéria Dunaj, Bratislava do 30. marca

Tak ako väčšina z nás, si mladá animátorka a ilustrátorka Alica Gurínová berie aj fotoaparát, no ako sama vraví, iba málokedy v skutočnosti fotí. Podľa nej sa totiž človek v novej, krásne farebnej krajine veľmi ľahko a rýchlo prichytí pri tom, že iba fotí a vôbec si veci okolo seba neužíva.

Ona túto nástrahu dokáže prekonať s eleganciou. A to najmä vďaka tomu, že na rozdiel od väčšiny z nás dokáže úžasne kresliť. Jej trojtýždňová cesta po Maroku tak dostala podobu príťažlivého kresleného cestopisu, ktorý môžete práve teraz nájsť na stenách bratislavskej galérie Dunaj.

Alica Gurínová už raz podobný denníkový záznam z ciest vystavila, vtedy boli predmetom jej príbehov portugalské uličky a zážitky. Teraz je to Maroko so všetkými bizarnými výjavmi, ktoré tu turistovi ponúka prelínanie odlišných kultúr a špecifických vizuálnych prvkov.

Treba však povedať, že iba ťažko by ste v jej kresbách našli akýsi ľúbivý obraz cestovania po exotickej krajine, ju totiž oveľa viac než pohľadnicové výjavy zaujímajú každodenné veci. Morocco Sketchbook, ako sa výstava volá, je teda zbierkou veľmi osobných postrehov, neraz využívajúcich uštipačnú iróniu i nadhľad, a to všetko s osobitým rukopisom talentovanej autorky.

(Ne)dokončená aj Talianska

Slovenská filharmónia, dnes a zajtra 19.00

Keď raz vo Viedni Brahmszačínal skúšku, obrátil sa na orchester so slovami: A teraz, páni, zahráme Schubertovu Dokončenú v h mol“ – „Mysleli ste vari Schubertovu Nedokončenú, majstre,“ ozval sa koncertný majster vyjadrujúc údiv hudobníkov. „Keby všetky diela boli také dokončené ako je toto, verte mi, že by sme žili v ozajstnom hudobnom raji,“ reagoval Brahms. História ukázala, že mal naozaj pravdu – Schubert ešte žil dosť dlho, aby ju mohol stihnúť dokončiť. Išlo o to, že zámerne upustil od tradičnej štvorčasťovej schémy, lebo sa mu zdalo, že koncepcia jeho diela si to nevyžaduje. Aj toto novátorstvo bolo dôvodom, že skladba prežila dodnes. Slovenská filharmónia ju zahrá spolu s Koncertom pre husle a orchester Maxa Brucha a Symfóniou č. 4 A dur Mendelssohna-Bartholdyho, ktorá zase zľudovela pod názvom Talianska. Sólistkou je huslistka Alena Baeva, orchester diriguje Alexander Rahbari.

Hamlet trochu inak

Divadlo / Košice, Tabačka 20.00

A teraz niečo úplne iné!, bol obľúbený výkrik členov slávnej britskej humoristickejskupiny Monty Python, keď potrebovali zmeniť scénku alebo posunúť dej. Dobre sa hodí na opísanie večera, ktorý bude v košickej Tabačke. Už názov Hamlet alebo Nález lebky naznačuje, že ide o trochu inú adaptáciu klasiky. Nebude to dráma, ani detektívka, ale komédia v podobe interaktívnej šou jediného autora – Romana Martinského. Ten sľubuje „miniexkurz do Shakespearovej tragédie vo veľmi svojskom podaní s humorom a množstvom improvizácií. Strhujúci príbeh princa dánskeho, tak ako ho napísal sám William Shakespeare. Ibaže celkom inak.“