Justin Timberlake: Konečne som robil naraz všetko, čo mám rád

Exkluzívny herec vedľajších úloh si v novom filme bratov Coenovcov zahral hudobníka.

12. mar 2014 o 18:25 Eva Andrejčáková

Počuj, som za to vďačný. Ale kto tú pesničku preboha zložil? – opýtal sa kruto úprimne Llewyn Davis, keď na chvíľu odvrátil hlavu od mikrofónu. Ja som ju zložil – odpovedal zarazene Jim Berkey. Sedeli práve v štúdiu a chystali sa nahrávať. Llewyn tu bol vlastne náhodou. Komusi z nahrávacieho tímu prišlo zle, a tak ho zavolali na výpomoc. Dobehol na poslednú chvíľu, gitaru si musel požičať, no za okamih bol v obraze a Please Mr. Kennedy – budúci hit šesťdesiatych rokov – zahral ľavou zadnou. Hoci ju považoval za odrhovačku pod svoju úroveň, bol za príležitosť vďačný, veď nemal už dlhšie z čoho žiť, prespával na gaučoch u známych a kamarátov a rodina mu bola skôr na príťaž. Mladý ambiciózny folkový spevák, pôvodne námorník, potreboval peniaze hneď, a tak si nemohol nárokovať ani tantiémy. A mohol. Zatiaľ čo on stále veril, že ho po nedávnej smrti jeho hudobného partnera svet objaví ako sólového speváka, jeho konkurentovi Jimovi sa s pesničkou začalo dariť.

Nepriznaný snaživec

Optimistická gitarovka Please Mr. Kennedy vlieza neodbytne do uší. Korene má v skladbe Please Mr. Custer z roku 1960 a z filmu Vnútri Llewyna Davisa je určite najzapamätateľnejšia. Nová, neobvykle smutná hudobná komédia bratov Coenovcov opisuje chladný, zasnežený februárový týždeň v živote pesničkára, aktívneho na folkovej scéne v New Yorku v roku 1961. Na jeho príbeh si autori filmu našli inšpiráciu v autobiografii amerického folk-bluesového speváka Dava Van Ronka (1936 - 2002). Bol jedným z prvých, čo adaptovali tradičný džez a ragtime na sólovú akustickú gitaru, v mladosti sa od neho ako od staršieho brata z Greenwich Village učili Bob Dylan, Tom Paxton či Joni Mitchell a jeho štýl milovali.