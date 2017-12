Film o Bezákovi je len úmornou rozprávkou

Z portrétu odvolaného arcibiskupa od moderátorky a speváčky Oľgy Záblackej sála bezradnosť a gýč.

13. mar 2014 o 17:20 Miloš Krekovič

Sála z neho dobrota a ľudskosť, hovoria o Bezákovi farníci. Z portrétu odvolaného arcibiskupa od známej moderátorky a speváčky, Oľgy Záblackej sála niečo iné - bezradnosť a gýč.

„Kde bolo, tam bolo, bola krajina Slovíčkovo a v nej Arcík Bezáčik. Ľúbili ho ovečky aj včielky, zastupoval Vatičkán.“

Zdá sa vám to detinské? Vidieť hercov Latináka a Jakaba posediačky na koberci recitovať rozprávku o odvolanom kňazovi zanecháva pochybnosti, či ste v kine správne.

Ani zvyšok dokumentu Oľgy Záblackej neodkrýva hlbší rozmer kauzy, ktorá pohla Slovenskom.

video //www.youtube.com/embed/8X5Eh8XT3d4

Podlezený štandard

Od speváčky prežitého popu, moderátorky šoubiznisovej spovednice a bývalej riaditeľky komerčného rádia ťažko čakať vyzretý a umelecký dokument, duchovný film o tajomstve náboženstva či nebodaj spravodajský prielom medzi vatikánske sprisahanie.

Priznajme jej úprimný a odhodlaný záujem o osobu Mons. Bezáka (bez odpornej špekulácie, že to má byť v prvom rade kampaň k piesni Stromy, ktorú k filmu zložila so skupinou Mukatado).

Problém je, že film, ktorý okrem obrazoviek vstupuje aj do kina, podlieza aj bežný štandard televíznej relácie. Ak tú kauzu sledujete, chápete, že sa stala krivda, no nič nové sa nedozviete. Okrem toho, že to bola ozaj veľká, gigantická krivda. Ak vám bola ľahostajná, budete sa prinajlepšom nudiť. Pre Bezáka samotného to môže byť len medvedia služba.