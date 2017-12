Postihnutí tancom

Martin Nespi Nespešný (1988) Osem rokov tancuje v Street Dance Academy Laciho Strika. So skupinou Superheroes vyhral prvé miesto na akcii Life on the floor a tiež iné battle – 2vs2 aj 3vs3. Prihlásil sa do Talentmánie. S SDA vystúpil pred koncertom Pus(Zdroj: VLADIMÍR ŠIMÍČEK)