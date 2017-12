Tipy nadnes

Sherlock Holmes: Hra tieňov,

15. mar 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Sherlock Holmes: Hra tieňov

Slávnemu detektívovi počas súbojov zahrali aj Sendreiovci

Nedeľa / Markíza 20.30

Keď sa na filmové plátna dokázali v 21. storočí úspešne vrátiť Batman aj James Bond, prišiel rad na režiséra Guya Ritchieho. V decembri 2009 viac než úspešne reštartoval literárnu postavu britského detektíva z 19. storočia a tak, podobne ako pri ostatných popkultúrnych hrdinoch, bolo len otázkou času, kedy sa objaví pokračovanie.

Prišlo o dva roky neskôr. Pomer brilantných dialógov a akčných scén sa v ňom vyrovnal. Sherlock Holmes (skvelý Robert Dawney Jr.) je tu ešte postmodernejší, ešte o trochu rýchlejšie myslí aj koná. Väčšina scén sa odohráva v rýchlom tempe, sú ešte výpravnejšie, kostýmy a dekorácie ešte viac hýria farbami. Ani profesor Moriarty, jeho hlavný súper, nebojuje už len svojím nadpriemerným intelektom, ale aj päsťami.

Na rozdiel od seriálu BBC tvorcovia filmu dej ponechali v pôvodnej dobe. Hra tieňov vychádza z poviedky Posledný problém, ktorú voľne doplnila aj niekoľkými narážkami. V scéne vo vlaku napríklad maskovanie hlavného hrdinu pripomenie Heatha Ledgera ako Jokera v Batmanovi, útek lesom je zase nakrútený na spôsob vojnového seriálu Bratstvo neohrozených.

No a to najzaujímavejšie na záver – hudbu do tohto filmu nahrávali Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou a štyria členovia súboru Cigánski baróni z východného Slovenska. Guy Ritchie ich pozval na londýnsku premiéru.

Opera v Aréne

Sobota / Bratislava, Divadlo Aréna 17.45

Čo tak nahodiť sa v sobotňajší večer do gala a vyraziť do newyorskej Metropolitnej opery? Na prvé počutie to možno znie ako trochu extravagantný a drahý „last-minute“ nápad, ale v skutočnosti nie je nezrealizovateľný. Divadlo Aréna opäť ponúka ďalší prenos z cyklu Met Live in HD – na veľkom plátne vo vysokej kvalite uvidíte jeho inscenáciu Werthera. Po tomto Goetheho klasickom príbehu v roku 1892 siahol francúzskyskladateľ Massenet a svetovú premiéru mal vo Viedni. Hlavné postavy spievajú Jonas Kaufmann a Sophie Koch, réžia a výprava je dielom Richarda Eyrea a Roba Howella, diriguje mladý talent Alain Altinoglu. Opera sa uvádza s anglickými a českými titulkami.

Livin’ Blues 2014

Sobota / Bratislava DK Lúky 16.30

V bratislavskom Dome kultúry Lúky sa stretnú priaznivci blues a rhythm’n'blues na XXII. ročníku festivalu Livin’ Blues 2014. Pestrú žánrovú zmes festivalu otvorí bratislavský Grapefruit Death so svojou zmesou bluesu, blues-rocku i rokenrolu. Silnú trnavskú bluesovú scénu prezentujú mladí Beans & Bullets. Kapela, ktorá vznikla po rozpade výborného Kŕdľa divých Adamov, hrá blues okorenené rockom i metalom. Z iného súdka sú zvolenskí ZVA 12-28, ich originálne, autorské blues založené na tvorbe i expresívnom prejave lídra skupiny Nora Červenáka sľubuje silný zážitok. Blues s prvkami funky, shuffle a buggie predstaví Bluesweiser speváka, gitaristu a vedúceho skupiny Juraja „Dura“ Turteva. Vrcholom večera bude určite trojica Moreland&Arbuckle z amerického Kansasu. Neortodoxný hudobný zážitok sľubuje posledný účinkujúci. Macabre Blues Ensemble je projekt skupiny Bluesraiders (na snímke). Ponúka zmes močaristého New Orleansu, tajomna, zemitého blues, funku,ska, reggae aj metalu.

Súčasťou festivalu je i výstava portrétnych kresieb a grafík známych hudobníkov od Františka Kudláča.