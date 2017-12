Hudobníci pripravili soundtrack ku slnečnej jari. Hudobné tipy #11

Hudobníci a kritici dostali za úlohu podeliť sa so svojou obľúbenou jarnou skladbou.

14. mar 2014 o 18:24 Michal Durdovanský

Ročné obdobia a počasie odjakživa fascinovali hudobníkov. Slnečný deň či bubnujúci dážď dokresľuje atmosféru nejedného známeho textu piesne, jesenné lístie či zasnežená krajina je častou témou skladieb.

Ako je nižšie poznamenané, typické sú letné hity alebo napríklad vianočné koledy. Ale jarná skladba? Pozrite sa, ako sa s týmto zadaním popasovali naši respondenti.

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Zadanie je jednoznačné. Vyberte jarnú pesničku. Najskôr som sa nad tým pousmiala, že predsa typické sú letné hity alebo vianočné koledy, ale jarné skladby? Asi nie som jediná, ktorá má určité skladby spojené s konkrétnymi ľuďmi, vôňami, situáciami, alebo ročnými obdobiami.

Práve Reunion od M83 je pesnička, ktorá mi evokuje jar z jednoduchých dôvodov. Keď som mala "obdobie" M83, bola jar. Po odznení prvého bubnového prechodu pred refrénom vás to núti kývať sa do rytmu. Na mňa pôsobí táto skladba veľmi pozitívne, upokojujúco a celý čas sa teším na záver, kedy nastúpi jednoduchá, krátka, ale trefná gitarová vyhrávka."

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Jar mi vlieva do žíl radostnú neposednosť. Mám chuť vykopávať malé odpadkové koše ako futbalové lopty. Žiada sa mi dobrá muzika, niečo pochabé, radostné, niečo, čo si podskakuje bez ohľadu na blížiacu sa tretiu svetovú vojnu. Tak sadnem do môjho starého autíčka, ktoré kamaráti posmešne nazývajú „Trešer“ (z anglického odpad), rozpustím si vlasy, otvorím okná a na plné pecky pustím Halabala od Ivana Krajíčka.

Mladá generácia azda ani nevie o koho ide. Tej strednej sa spája s dekadentno-radostnými večierkami zvanými Repete, ktoré rezonovali v deväťdesiatych rokoch. Ale Ivan Krajíček mal aj iné, lepšie etapy vo svojej tvorbe. S bigbandom za chrbtom hral našlapané šlágre, ktoré sú aj dnes stále aktuálne! „V okraje jarkov“ je palindrom (zo zadu sa číta tak isto ako spredu) a názov knihy literárneho mága Viliama Turčányho. A tak s Krajíčkom skáčem do jarkov plných vody a mám radosť, lebo na oblohe je opäť slnko! Len tak halabala si podskakovať životom!"

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Jar roku 2001. Pracujem na diplomovke a mám krízu. Ako jeden z prvých šťastlivcov na Slovensku sa však dostanem k promo-nahrávke Blackwater Park od božských Švédov Opeth.

Liečivá sila hudby otvára všetky kreatívne centrá môjho mozgu. Aj dnes to veľmi často využívam, nielen v jarných mesiacoch. Skúste napríklad The Drapery Falls, je to jedna z najlepších metalových skladieb všetkých čias."

Slávo Krekovič, hudobník, muzikológ, dramaturg

"Počúvam trenčianskeho hudobníka a filmára menom Andrej Danóczi. Extrémne tvorivý tridsiatnik má za sebou približne rovnaký počet vydaných albumov ako má rokov. Väčšinou obsahujú elektroakustické kompozície a zvukové koláže z materiálu najrôznejšieho pôvodu. Krajina bez bieleho bicykla nie je jediným opusom, ktorý tento plodný autor minulý rok vydal. Napodiv však obsahuje štyri skladby, ktoré v ničom nepripomínajú jeho náročnejšie experimentálne tracky.

Kozmické krautrockovo-postrockové retro s chytľavými bezstarostnými motívmi v podaní vintage syntetizátorových zvukov, gitary, basy a bicích sa nesie skôr v duchu Danócziho kapely Analog Apple. Dýcha z toho atmosféra, ktorá je ani nie tak jarná ako skôr letná ­– v každom prípade príjemný soundtrack k slnečnému dňu."

Oliver Rehák, redaktor SME

"Napísať tip na jarnú hudbu by sa dalo odbiť rôznymi spôsobmi - tým najľahším by boli Vivaldiho Štyri ročné obdobia. Ale život si treba trochu skomplikovať a oplatí sa trochu "rozuvažovať" (© Július Satinský) ... Už to mám. Ženský hlas sprevádzaný iba trombónom a tubou. Žiadne saxofóny, ani iné nástroje. To je všetko a v tom je všetko.

Švajčiarka Erika Stucky urobila pesničku Sometimes It Snows In April tak pomaly, že pomalšie sa už nedá a vždy si ju musím pustiť aspoň dvakrát po sebe. Je to menej známa pesnička Princa, ktorá sa ocitla na jej albume Princess a tieto názvy úplne sedia. Aj s touto baladou sa stalo to isté, čo s Nothing Compares 2U. Aj z nej Sinéad O'Connor urobila svoj vlastný originál."

Jonatán "Pjoni" Pastirčák, hudobník

"Mne sa jar spája s radosťou a pozitívnou energiou (áno, viem, znie to odporne ezotericky, ale neviem, aké iné slová použiť). Odkedy poznám Colleen, tak mi vždy nejakým spôsobom evokovala prebúdzajúci sa les a pučiace stromy. Minulý rok po veľmi dlhej odmlke vydala opäť raz krásny a veľmi pozitívny album. Je málo hudby, ktorá v sebe skrýva ozajstnú radosť. Je to tak asi preto, že taká hudba sa omnoho ťažšie tvorí, ťažšie ako tá temná a pochmúrna.

Preto si takú hudbu veľmi cením, okrem Colleen to sú Mum, Mira Calix, Clark, Hildur Gudnadottir, niektoré pesničky od Pharella, Cashmere Cat a rozhodne by sa toho našlo ešte veľa, ale je toho stále omnoho menej ako dobrej smutnej/temnej/chladnej hudby. Hudbe Colleen však rozhodne radosť nechýba, a tá jej je naozaj autentická a hlboká."