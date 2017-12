Tipy nadnes

Proces, Quasars Ensemble a Michal Hvorecký, Izrafel alebo Cúvanie do pamäti.

17. mar 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Proces

Najlepšia filmová adaptácia knihy Franza Kafku

FILM ČT2 23.25

Keď chcel Kafkov román umiestniť do pražských ulíc, komunisti spoluprácu zamietli. Orson Welles svoj čiernobiely Proces napokon začiatkom šesťdesiatych rokov nakrúcal v Juhoslávii, Paríži a Ríme, ale tých zmien v porovnaní s literárnou predlohou bolo viac. Jeho bezdôvodne (?) obvinený Jozef K. býva v modernom dome z betónu, v zamestnaní má k dispozícii počítač a jeho nezmyselný život namiesto bodnej rany ukončí výbuch dynamitu.

Americký filmár mal dokonca v pláne čiernu komédiu. Kacírstvo, trúfalosť, nezmysel? Možno práve pochopenie toho, že s mnohoznačnosťou románu z roku 1925 nemá zmysel súťažiť a snažiť sa bohatstvo jej výkladov prenášať na plátno. Keď to uspokojivo neurobila psychoanalýza, židovská teológia a existenciálna filozofia, prečo by to mal dokázať film?

Welles napokon nenakrútil komédiu, ale temnú, vizuálne príťažlivú drámu a drsnými scénami a znepokojujúcou atmosférou. Anthony Perkins v úlohe muža, ktorý sa jedno ráno zobudí do nočnej mory, záhadné ženy v jeho okolí hrajú Jeanne Moreau, Romy Schneider a Elsa Martinelli. Postavu Advokáta si strihol sám režisér, ktorý sa blížil ku koncu kariéry.

Nie je to náhrada za povinné čítanie pre tých, ktorým sa čítať nechce, ale je to jednoznačne najlepšia adaptácia knihy Franza Kafku. Presnejšie: toto nie je Kafka, ale Orson Welles.

Quasars Ensemble a Michal Hvorecký

Hudba, literatúra, výtvarné umenie Kasárne/Kulturpark 19.00

„Spisovateľ, ktorý má rád hudbu. Skladateľ, ktorý má rád výtvarné umenie.“ Takto znie pozvánka na dnešnú akciu v zrekonštruovaných krásnych priestoroch košických kasární. Spojí hudbu, literatúru aj výtvarné umenie a je tematicky venovaná ruskej kultúre. Súbor Quasars Ensemble vedený Ivanom Šillerom ho pred pár dňami predstavil aj v priestoroch Slovenskej filharmónie, no program je trochu iný. Zaznie nová skladba Jevgenija Iršaia a Komorná symfónia Šostakovičovho rovesníka Gavrila Popova, spisovateľ Michal Hvorecký predstaví ruskú literárnu avantgardu a skladateľ Iršai aj svoje výtvarné diela.

Izrafel alebo Cúvanie do pamäti

Divadlo Ticho a spol. 19.00

Jedna z prvých inscenácií bratislavského Divadla TICHO a spol. na Školskej ulici sa opäť objavila na programe. Predstavenie Izrafel alebo Cúvanie do pamäti (divadlo básnenia) podľa scenára Viki Janouškovej režijne pripravil Róbert Horňák.Cez optiku Izrafelových krídiel básnikov troch generácií (Ján Ondruš, Miloš Janoušek, Ivan Kolenič) sa vrátime do čias, keď iné sa hovorilo doma a iné na verejnosti, iné sa čítalo, inak protestovalo. Inscenácia o básnikoch, individualistoch, rebeloch, o ére, ktorá učila ľudí strachu, ale i tomu, ako sa mu postaviť a o komsi, komu dal človek medzi iným aj meno Izrafel… Hrajú: Judita Hansman, Michal János, Daniel Heriban a Pavol Plevčík.