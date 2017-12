Umenie chcú poslať zadarmo

Soyart najprv diela požičiavalo, teraz ich posiela záujemcom aj priamo domov.

18. mar 2014 o 17:03 Jana Németh

Päťdesiat umelcov vytvorilo originálne pohľadnice. Na to, aby ste niektorú z nich získali, máte iba niekoľko hodín.

Združenie Soyart to s podporou mladého umenia myslí vážne. Našťastie, nie až tak vážne, že by nápady jeho členov nemali iskru. V minulosti prišli s riešením pre strohé kancelárske priestory. Nemusia v nich predsa visieť zberateľské kúsky, ale ani lacné reprodukcie fotografií či obrazov zo supermarketov.

Soyart prišiel s tým, že diela študentov umeleckých škôl či začínajúcich autorov nemusia byť hneď na predaj, dajú sa predsa na nejaký čas aj prenajať. Keď sa zamestnanci vynadívajú, môžu si ich nechať vymeniť a dívať sa znova. A medzitým si možno nájdu aj dôvod, prečo zájsť do galérie.

Dnes spúšťa Soyart novú službu. Volá sa mail art a funguje jednoducho. Originálne diela vo forme pohľadnice od začínajúcich, ale i známych slovenských výtvarníkov vám doručí až do schránky. A dokonca zadarmo.

Stačí sa prihlásiť

Samozrejme, je v tom aj malý háčik. Tých pohľadníc je dvesto. Ak sa chcete o jednu z nich uchádzať, musíte sa zaregistrovať na stránke mailme.soyart.sk. Ponuka však platí iba oddnes do piatka (polnoc), potom sa uzavrie.

Zo všetkých prihlásených adries bude algoritmom vybraných dvesto ľudí, ktorí diela získajú. Pritom si nemožno vybrať konkrétnu pohľadnicu, celá galéria vytvorených diel bude zverejnená až po ich odoslaní adresátom.

Ponuka je veľmi lákavá: korešpondenčné lístky spracovali do podoby malých malieb, grafík, koláží, kresieb, fotografií či výšivky napríklad András Cséfalvay, Andrej Kolenčík, Alica Gurínová, Lucia Tallová, Andrej Dúbravský, Katarína Janečková, Miša Chmelíčková, Katarína Sido a mnohí ďalší.

video //www.youtube.com/embed/PS76TTclGgg

Poštové umenie

„Úplne hocikto, nehľadiac na finančné, odborné či iné zázemie, tak bude mať možnosť vlastniť kúsok originálneho umenia,“ hovorí Michaela Kučová zo Soyartu. „Poštovým umením chceme upozorniť na mladé výtvarné talenty a hravou formou nadviazať dialóg medzi umeleckou komunitou a verejnosťou. A zároveň pripomenieme aj krásu poštovej komunikácie,“ dodáva.

Ktovie, pre niekoho to dokonca môže byť impulzom k záujmu o umenie či ukážkou toho, že zaobstarať si niečo výnimočné dnes nemusí byť ani náročné, ba ani veľmi drahé. Situácia na slovenskom trhu s umením je totiž stále taká (žalostná), že za relatívne nízke ceny si môžete najmä od mladších autorov zaobstarať kvalitné diela menších formátov. K akým dobrodružstvám vás to privedie, závisí už iba od toho, od koho si necháte poradiť a koľko peňazí na to budete mať. Začať však môžete aj hneď – pohľadnicou, čo vám príde zadarmo.