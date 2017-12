Na Slovensko prídu aj Joan Baezová a Joss Stone

Naši promotéri sa tento rok činia. Do zoznamu pripravovaných koncertov pribudli ďalšie známe mená.

19. mar 2014 o 0:00 Oliver Rehák

V Košiciach v lete zahrá Bob Dylan, v Bratislave Billy Idol. V máji Peter Gabriel, gitarový virtuóz Steve Vai a artrocká legenda Yes. V apríli Ennio Morricone so symfonickým orchestrom. Na jeseň príde Kylie Minogue, a to sa stále bavíme len o samostatných koncertoch, nie o festivaloch. Najnovšou správou je, že v Bratislave budú koncertovať dve speváčky rôznych generácií aj žánrov – Joan Baezová a Joss Stone.

Americká folková speváčka a občianska aktivistka mala u nás premiéru na festivale Bratislavská lýra na jar 1989. Ten večer sa stal legendárny, z pódia pozdravila Václava Havla, a keď na pódium vytiahla ďalšieho disidenta Ivana Hoffmana, organizátori vypli prúd.

Na festivale Pohoda 2008 už svoj koncert dokončila a nie je dôvod predpokladať, že by to 11. októbra v bratislavskom NTC dopadlo inak.

Angličanka Joss Stone má ešte len 26 rokov, ale už stihla toho viac než dosť. Jej debutový album bol zjavením na soul/RnB scéne – v roku 2004 bol nominovaný na prestížnu Mercury Music Prize, druhá nahrávka s hitom You Had Me dosiahla multiplatinové predaje aj čelo britskej hitparády. Mladá speváčka už má cenu Grammy a objavila sa v all–stars bande SuperHeavy s Mickom Jaggerom, Davom Stewartom a Damianom Marleym. Ako jej to ide sólo, ukáže v priestoroch Refinery gallery 27. júla.