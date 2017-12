Tipy nadnes

Elton John koncertuje na Slovensku, Rockshow, Jiří Černý

19. mar 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Dnes môžete vidieť známeho speváka – v šiestich kinách

Bratislava, Liptovský Mikuláš, Trstená, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Malacky

Million Dollar Hotel je známy film Wima Wendersa, Million Dollar Piano je sfilmovaný koncert Eltona Johna. Ten (podobne ako iní slávni hudobníci pred ním od Elvisa Presleyho po Shaniu Twainovú) dostal ponuku byť rezidentným umelcom v luxusnom divadle Colosseum hotela Caesars Palace v Las Vegas. Od septembra 2011 tam odohral niekoľko desiatok večerov a aby ich ozvláštnil, nechal si na mieru vyrobiť klavír značky Yamaha.

Nástroj za milión dolárov je ústredným bodom celej šou a nemohol mať premiéru nikde inde ako v tomto meste. Je v ňom zabudovaných takmer 70 LED obrazoviek, na ktorých sa menia vizuály dotvárajúce atmosféru piesní Rocket Man, Crocodile Rock, Saturday Night's Alright for Fighting a ďalších najväčších hitov speváka. K tomu všetkému parádna sprievodná kapela a výpravná scénografia.

„Las Vegas a Elton John sú pre seba stvorení,“ napísal časopis Rolling Stone. Ako to vyzeralo na pódiu, ukazuje záznam koncertu, ktorý dnes premietne aj šesť našich kín. Eltona Johna premietnu v Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, Malackách a v Bratislave ho ponúka Eurovea.

Rockshow

Hudobný film / Bratislava Lumiére 20.30

Minulý mesiac sa v bratislavskom kine Lumiére na premietaní koncertu Muse z Ríma vraj aj tancovalo, rovnako to môže byť už aj dnes večer. Na programe je totiž ďalší z koncertných filmov v rámci hudobného cyklu Music & Film, ktorý už na plátne predstavil napríklad Led Zeppelin, The Doors, Jimiho Hendrixa či Rolling Stones.

Dnešný záznam koncertu Paul McCartney & Wings: Rockshow z polovice 70. rokov nebude za týmito legendami nijako zaostávať.

Wings bolo zoskupenie, ktoré založil slávny britský hudobník po rozpade The Beatles so svojou prvou manželkou Lindou a spevákom a textárom Dannym Lainom. Spolu vydali sedem albumov a absolvovali päť úspešných turné. Koncert, ktorý uvidíte, bol nakrútený na najväčšom z nich Wings Over the World. Premiéru mal v New Yorku v roku 1980 a vlani bol úspešne reštaurovaný z pôvodného záznamu na 35 mm film.

Jiří Černý

Antidiskotéka Poľský inštitút Bratislava 19.30





Jiří Černý je uznávaným hudobným publicistom už od konca 60. rokov. Do povedomia sa zapísal hlavne ako kmeňový autor mesačníka Melodie a redaktor úspešnej rozhlasovej hitparády Dvanáct na houpačce, ale tiež ako ten, kto po auguste 1968 pripravil a zostavil prvý album Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka. Nebolo to prvý ani poslednýkrát, keď Černý objavil a priblížil československým poslucháčom v tom čase nežiaducu hudbu. Dôležité je tiež jeho pôsobenie v pozícií šéfredaktora mienkotvorného časopisu Rock & Pop začiatkom 90. rokov. Dnes je Černý hudobným kritikom, ktorý spolupracuje s novinami, rozhlasom a televíziou, je držiteľom mnohých významných ocenení. Do Bratislavy príde po čase opäť diskutovať o svojich nielen poslucháčskych zážitkoch, ale všeobecne o hudbe minulej a súčasnej.