Tipy nadnes

Keď divadlo mení životy, Toy a Swan Bride, Geometrický kód II.

20. mar 2014

Keď divadlo mení životy

Americká režisérka Marcy Arlin v rámci projektu cross the mind rozbieha spoluprácu so slovenskými umelcami, divadlami a kultúrnymi centrami

A4, BRATISLAVA 14.00

Divadlo môže byť skutočnou a najúčinnejšou terapiou. Pomôže prekonať ťažké životné situácie, prepojiť neznámych ľudí, založiť spoločenstvo, zmeniť život bezdomovcov, prostitútok, utečencov, žien na materskej dovolenke či dať nový zmysel obyvateľom z jedného sídliska. Témou komunitného divadla žije americká režisérka Marcy Arlin a dnes príde do bratislavského A4-Nultého priestoru. V rámci projektu cross the mind rozbieha spoluprácu so slovenskými umelcami, divadlami a kultúrnymi centrami. Prednáška a workshop budú prebiehať od 14. hodiny.

Zakladateľka newyorského projektu imigrantského divadla sa venuje réžii tradičných aj experimentálnych hier a zaujíma sa o európsku drámu, ktorú predstavuje americkému publiku. Na ceste po slovenských kultúrnych centrách sa zastaví 26. marca v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí, 28. a 29. marca 2014 povedie workshop v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.

Toy a Swan Bride

Koncert KC Dunaj Bratislava 20.00

Považujú ich za jednu z najzaujímavejších mladých britských súčasných skupín. Toy vznikli v Londýne na troskách kapely Joe Lean & The Jing Jang Jong v roku 2010 a už nasledujúci rok robili predkapelu omnoho známejším The Horrors, ku ktorým ich často prirovnávajú – aj oni sa vyznačujú psychedelickou atmosférou svojich pesničiek, ktorá je poučená znalosťou nemeckého krautrocku a vlny anglo-amerického postpunku. Časopis NME zaradil túto päticu z mestečka Brighton do zoznamu stovky mladých kapiel, ktoré určite treba počuť. Domácim hosťom večera bude skupina Swan Bride, ktorá v súčasnosti pracuje na nových pesničkách a robila predkapelu britským The Horrors.

Geometrický kód II.

Vernisáž Galéria Medium 18.00

Obaja sú pedagógmi na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach a obaja stavajú svoju tvorbu na geometrických obrazových poliach. Samozrejme, každý svojím vlastným prístupom, pričom vekovo ich delia viac ako dve dekády. „Adam Szentpétery uprednostňuje reduktívny jazyk plôch a tvarov, architektúru pravouhlých tvarov s jasnou signálnou farebnosťou. Druhou líniou sú kruhové kompozície so silnou digitálnou ilúziou. Ján Vasilko vyšiel z industriálnych malieb s množstvom drobných prvkov, dnes vytvára spletitú nervnú sieť línií v dynamickom prevrstvení, čím vzniká maliarsky seizmograf nepokojného mestského prostredia,“ píše o autoroch kurátor Vladimír Beskid.

Výstavu Geometrický kód II. máte možnosť vidieť v bratislavskej galérii Medium oddnes do 27. apríla.