Na Febiofeste odznejú ukrajinské hlasy

Začína sa 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Febiofest, v programe je 38 slovenských filmov.

20. mar 2014 o 17:59 Kristína Kúdelová, kk

V najbližších dňoch bude v kinách program bohatší ako zvyčajne, dnes sa začína 21. ročník medzinárodného filmového festivalu Febiofest.

Do 27. marca bude v Bratislave, potom sa presunie do Košíc, Martina,Trenčína, Trnavy, Banskej Bystrice, Prievidze, Prešova a prvýkrát aj do Kežmarku.

Do súťažnej sekcie Krátke filmy krajín V4 boli prizvaní aj mladí talentovaní ukrajinskí režiséri a jednou časťou programu budú filmy, ktoré ich starší kolegovia nakrútili ešte v časoch Sovietskeho zväzu. V programe Febiofestu je 38 slovenských filmov, krátkych, animovaných aj celovečerných, osem z nich bude mať premiéru. Viac na febiofest.sk.

Tanec tigra

réžia: Martin Repka

V súťaži krátkych filmov krajín V4 je napríklad dielo Martina Repku, ktorý mal pred časom v kinách celovečerný film Návrat bocianov. Jeho príbeh však nevychádza z nášho regiónu. Je o ambíciách, talente i omyloch v indickom filmovom priemysle.

Ako nikdy

réžia: Zdeněk Tyc

Súčasťou programu Febiofestu je tradične nový český a slovenský film. Film Zdenka Tyca sľubuje realizmus i kus existencializmu. Herci v hlavných úlohách Petra Špalková a Jiří Schmitzer získali pred pár dňami národné ceny Český lev.

video //www.youtube.com/embed/0BnJXiJkKlk

Félvidék – Horná zem

réžia: Vladislava Plančíková

Spoločenský a zároveň veľmi osobný film mladej režisérky je v sekcii Český a slovenský dokumentárny film. Po vojne sa niektoré rodiny museli vysťahovať zo Slovenska do Maďarska a naopak, a Vladislava Plančíková vyhľadala tých, ktorých sa to dotklo.

Cudzí obed

réžia: Riteš Batra

Ešte trochu Indie – ale nie takej, akú poznáme z bollywoodskych muzikálov. Cudzí obed je melancholický film o pocitoch osamelosti, ktoré človeka postihnú, aj keď žije v manželstve, a býva v jednom z najzaľudnenejších miest na svete.

video //www.youtube.com/embed/xwYN-XS92yY

Walesa, človek z nádeje

réžia: Andrzej Wajda

Poľský oscarový režisér veľmi ľutuje, že mu lekári neodporúčajú navštíviť Bratislavu. Na Febiofest by rád prišiel. Novým filmom o Walesovi uzatvára svoju trilógiu, ktorú tvoria filmy Človek z mramoru z roku 1977 a Človek zo železa (1981).