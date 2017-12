True Detective: Temný prípad sa mení, ale nekončí sa

Seriál režiséra Caryho Fukunagu s Matthewom McConaugheym a Woodym Harrelsonom môže byť kultom.

20. mar 2014 o 18:08 Tomáš Prokop

Seriálu True Detective stačilo len osem častí, aby zaujal divákov po celom svete. HBO ním menilo rekordy a znova o čosi posunulo latku náročnosti.

Nájsť dobrý seriál už dnes nie je až také ťažké. Televízna produkcia sa v Amerike rozrástla tak, že sa jej obáva aj samotný Hollywood. Natrafiť však na seriálový skvost je stále umenie.

Jeden z takých ponúkla v posledných týždňoch televízia HBO. True Detective alebo Temný prípad priniesol možno až nečakaný úspech a divácku pozornosť.

Seriál o dvoch detektívoch, ktorí riešia vraždy sériového zabijaka, u divákov ihneď zabodoval. Stačí si pozrieť najznámejšiu internetovú filmovú databázu IMDB, kde dostal 9,5 hviezdičky z desiatich.

video //www.youtube.com/embed/roiKrE5KLbk

Inteligentný filozof, jednoduchý alkoholik

Odpovedí na to, čo je na True Detective také dobré, je viac. Seriál priťahuje ponurou atmosférou, surovosťou a detailným spracovaním. Pritom nepotrebuje ani novátorský námet.

Spája sa v ňom seriálová výpoveď s filmovými prvkami. Striedanie sekvencií súčasnosti s minulosťou, kde rozprávajú dej samotní hrdinovia pri výsluchu, dodáva všetkému reálne prvky uveriteľnosti deja. Tvorcovia postupne majstrovsky prepájajú obe sekvencie do jednej, súčasnej.

Excelentné je vykreslenie hlavných postáv, v ktorých žiaria Matthew McConaughey s Woodym Harrelsonom.

McConaugheyho detektív Rust Cohle je nadmerne inteligentný filozofujúci podivín žijúci na hrane. Alkohol a drogy ho dohnali k nespavosti a workoholizmu. Čerstvý držiteľ Oscara sa zžíva s rolou a diktuje tempo podobne ako v Klube poslednej nádeje, za ktorý cenu má.

V ničom však nezaostáva Martin Hart Woodyho Harrelsona. Zo začiatku jednoduchý vidiečan so sklonmi k alkoholizmu, ktorý sa postupne vyvíja sokovi na rovnocenného partnera. Obaja vyšetrujú hrozivú vraždu, ktorá sa postupne zapletá do obrovských rozmerov satanských obetí.

V ich vzťahu tkvie sila celého seriálu. Čím viac sa nemajú radi a ich názory sa rozchádzajú, tým viac k sebe nachádzajú cestu, ktorá ich spojí do temného finále.

video //www.youtube.com/embed/_RfUj09pWfM

Na pokraji hurikánu Katrina

Scenárista Nic Pizzollato sa s nami pohráva. Nikam sa neponáhľa, naznačuje mnoho, ale presne tak, že si divák nič nevšimne dovtedy, kým to nemá vedieť.

Na pokraji industriálnej Louisiany, ktorá sa naďalej spamätáva z hurikánu Katrina, rozvíja temné inferno stelesnené Žltým kráľom a jeho mýtickou Carcosou. Do podrobna nás vťahuje do deja a postupne odokrýva súčiastky dokonalej skladačky. Ukazuje, že prostredie presne pozná, keďže sa narodil v New Orleanse.

Výborne pracuje aj režisér Cary Fukunaga. Nepotrebuje ukazovať násilie v dlhých scénach, stačia náznaky a správny sekundový detail. Nebojí sa experimentovať, jeho šesťminútová sekvencia zo štvrtej epizódy bez strihu už stihla na Youtube skultovieť. Pri poslednej časti nastáva až pocit, ako keby sa skončil osemhodinový film.

video //www.youtube.com/embed/FxXRkqXfhYM

Hlavní hrdinovia sa nevrátia

True Detective zaujal tak, že návštevnosť na internetovej platforme HBO GO zlomila rekordy. Stránka dokonca pre obrovský záujem o poslednú ôsmu časť na pár hodín spadla. Za čo sa vedenie televízie radšej ospravedlňovalo predplatiteľom celý deň na Twitteri.

Finále seriálu sledovalo päť miliónov divákov, čo je na platený kanál skvelé číslo. Podobný záujem naposledy zaznamenala dráma z prostredia pohrebníctva Six Feet Under ešte z roku 2001.

Jedinečnosť Temného prípadu naznačuje aj budúcnosť. Televízia síce pripravuje druhú sériu, ktorá sa bude zaoberať históriou okultizmu v USA, ale s novými predstaviteľmi. McConaughey povedal už na Oscaroch, že Rust Cohle sa do seriálu nevráti podobne ako Martin Hart.

V druhej sérii by mala prísť aj silná ženská rola.