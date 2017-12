Tipy nadnes

W. A. Mozart: La clemenza di Tito

Dirigent Friedrich Haider nechal zdvihnúť orchestrálnu jamu, aby zvuk orchestra priblížil dobovej akustike

Historická budova SND 19.00

Viac ako dvesto rokov čakala jedna z opier génia Mozarta na slovenskú premiéru. Vznikla na objednávku českých stavov pri príležitosti korunovácie cisára Leopolda II., ktorá sa konala v Prahe v roku 1791. Uhorský panovník sa mal vidieť v postave osvieteného rímskeho cisára Tita Vespasiana, ktorý v závere všetkým odpúšťa ich intrigy. V centre príbehu je dcéra bývalého cisára Vitellia, ktorá by sa rada videla na tróne po boku nového vládcu Tita. Keď zistí, že ten si za manželku vybral inú ženu, začne snovať jeho úkladnú vraždu, ba aj podpálenie Ríma.

Nie je známe, do akej miery si Mozart uvedomoval, že sa jeho dielo malo stať nástrojom politického boja aristokratickej elity, ale určite ho potešil honorár, ktorý bol dvojnásobný oproti zákazkám, ktoré v tom čase mohol dostať vo Viedni. Mozartovi nikdy nerobilo problém pracovať rýchlo, táto opera však vznikla v rekordnom čase, špekuluje sa o osemnástich dňoch. Hoci spočiatku bola často kritizovaná, v posledných rokoch sa k nej operné domy na celom svete vracajú.

Režisér Jiří Nekvasil dej opery zbavil dobových reálií, ale silný príbeh zostal zachovaný.

Po speváckej línii ide o náročné dielo.V hlavnej postave Tita spieva Oto Klein, alternuje Anton Rositskiy (na snímke), v ďalších postavách účinkujú Linda Ballová, Svetlana Doneva, Jana Bernáthová, Andrea Vizvári, Denisa Hamarová a iní. Dirigent Friedrich Haider, ktorý operu naštudoval, nechal zdvihnúť orchestrálnu jamu, aby zvuk orchestra priblížil dobovej akustike.

Fínsky folklór a mytológia

Koncert Klub MMC Bratislava 20.00

Z krajiny tisícich jazier k nám príde šestica Amorphis, zaujímavá kombinácia fínskej folklórnej hudby, metalu a progresívneho rocku. Vystúpia dnes večer v bratislavskom klube MMC.

Ich najväčším tromfom je, že kým iné skupiny, ktoré pracujú s konceptmi severskej mytológie a folklóru, často skĺznu do zbytočnej strojenosti, členovia Amorphis na pódiu pôsobia úplne civilne a aj hudobne sú viac pesničkárski ako epickí.

Aj keď na posledných albumoch fínsky folklór čiastočne ustupuje klasickým rockovým postupom a Amorphis v podstate už dlhšie nahrávajú albumy podľa rovnakej formulky, držia si svoju úroveň.

Keď sa vrátia do časov svojich najlepších nahrávok z polovice deväťdesiatych rokov, mráz na chrbte na seba nenechá dlho čakať.

Je budúcnosť nudná?

Prednáška a krst knihy 17.00 / Café Berlinka SNG a Galéria HIT

Berit Fischer je nezávislá kurátorka a spisovateľka. Žila v New Yorku, Londýne a teraz pôsobí v Berlíne. Dnes podvečer príde do Café Berlinka (na snímke) v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, aby predstavila projekt On Other Possible Worlds. Spolu s ďalšími autormi v ňom Fischer analyzuje potenciál umenia, umeleckých inštitúcií, alternatívnych akadémií a laboratórií podieľať sa na vytváraní modelov sveta, ktorý siaha poza ekonomickú globalizáciu.

Po prednáške môžete pokračovať na prezentáciu knihy do galérie HIT na Hviezdoslavovom námestí. Publikácia s názvom Je budúcnosť nudná? predstavuje textový a vizuálny materiál od 42 umelcov z rôznych krajín, ktoré galéria zhromaždila. Umelci v ňom reagujú na problémy, týkajúce sa súčasnej úlohy umelca, jeho schopnosti projektovať budúcnosť umenia, umelca a umeleckej inštitúcie. (jem)