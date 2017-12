Ako upratať mesto po olympiáde

Pred dvoma rokmi upierali zrak na kedysi priemyselnú štvrť Stratford v Londýne najmä fanúšikovia športu. Dnes priťahuje záujem budúcich obyvateľov bytov a domov, na ktorých pracoval aj slovenský architekt.

21. mar 2014 o 18:38 Jana Németh

Peter Lančarič (1977) – študoval na bratislavskej Fakulte architektúry STU, na britskej University of Bedfordshire a Bartlett School of Architecture. Pôsobí ako zástupca riaditeľa v medzinárodnej architektonickej firme PRP Architects so sídlom v L

Peter Lančarič býva neďaleko londýnskeho olympijského štadióna. Letnú olympiádu v roku 2012 však nielen preto prežíval s obrovským nadšením. V čase, keď atléti, plavci či kajakári bojovali o cenné medaily, on už premýšľal nad tým, ako bude park kráľovnej Alžbety vyzerať, keď olympijský oheň aj športové vášne uhasnú.

Viedol totiž tím špecialistov, ktorým sa podarilo vyhrať súťaž na prvú z piatich obytných zón priamo v parku. Dostala názov Chobham Manor, začne sa stavať už tento rok a odborná komisia ju označila za vôbec najlepší projekt, aký jej doteraz predstavili.

„Je to jeden z projektov, na ktoré teraz hľadia všetky oči. Konkurencia bola nesmierne silná. V súťaži boli popredné britské architektonické ateliéry, takže výhra bola pre nás obrovským úspechom,“ hovorí Peter Lančarič.

Územný plán pre Chobham manor - prvú obytnú štvrť, ktorá bude vybudovaná v londýnskom olympijskom parku. Vznikne tu asi 850 bytov a domov.

Najprv šport, teraz život

Stavať sa bude priamo na mieste, kde kedysi stála basketbalová hala. Patrila totiž medzi budovy, ktoré sa po poslednom odpískaní hier rozobrali, lebo by nenašli využitie. Niektoré zostali v pôvodnom stave a iné prešli úpravami. V deň výročia otváracieho ceremoniálu otvorili park verejnosti a dnes si už napríklad v Aquatics Centre slávnej architektky Zahy Hadidovej, kde sa znížila kapacita hľadiska, môže ktokoľvek pokojne zaplávať.

„Príbeh londýnskej olympiády má naozaj dobrý koniec a čo je dôležité, vôbec nejde o náhodu. Je to totiž výsledok dlhodobého plánovania. Nie že by olympiáda bola druhoradá, to iste nie, no kľúčovou časťou celého projektu bola od začiatku požiadavka, aby mal park svoje využitie,“ opisuje Lančarič.

Z kedysi zanedbanej, industriálnej časti mesta je dnes vďaka tomuto premyslenému plánu nádherný park s množstvom zelene, v ktorom onedlho pribudnú nové byty a domy. Samozrejme, rozsiahly zásah do štvrte zanechal i negatívne následky, no v porovnaní s tým, čo všetko sa urobilo a čo je ešte v pláne, sú zanedbateľné.

„Najviac to zasiahlo firmy, ktoré tu pred olympiádou pôsobili. Mnohé z nich sa pre výstavbu parku museli presunúť. Bola to nevyhnutnosť, no myslím, že to bolo riešené primerane citlivo – firmy dostali štedré kompenzácie a mnohým to aj pomohlo. Poznám sa s niektorými ľuďmi z nich a vraveli, že nepríjemnosť ich v konečnom dôsledku posunula dopredu k novým priestorom a možnostiam. Navyše, už dávno sa hovorilo o celkovej regenerácii tejto štvrte. Olympiáda bola jedným z katalyzátorov zmeny, druhým bolo najväčšie európske nákupné centrum Westfield, ktoré tu vzniklo.“

Pohľad na prvú fázu Chobham Manor, v ktorej sa postaví 259 domov a bytov, obchody, reštaurácie a komunitné centrum. V popredí vidno Velodrom, v pozadí olympijský štadión.

Byty pre Londýnčanov

Aj preto bolo zadanie v súťaži, vypísanej špeciálnou organizáciou spravujúcou budúcnosť parku, pomerne jasné. Aby nastala rovnováha, bolo treba vytvoriť najmä bývanie. Bývanie pre rodiny.

„Až 75 percent stavieb v Chobham Manor budú domy a byty minimálne s troma spálňami – čiže štvorizbové. Samozrejme, budú to rôzne formy bývania, ktoré vyhovejú rozličným životným štýlom ich obyvateľov,“ potvrdzuje Lančarič, ktorý viedol tím ľudí pracujúcich na územnom pláne a vybraných stavbách.

„Naším hlavným mottom bolo, aby každý býval v blízkosti zelene. Dôležitá bola i snaha o návrat k londýnskej tradícii. Nie v zmysle vytvárania kópií tradičných londýnskych ulíc a domov. Skôr nám išlo o to, vystihnúť podstatu vzťahov medzi budovami a priestorom, ktorý ich obklopuje.“

Napokon, už v samotnom názve vznikajúcej obytnej štvrte sa zišli slová, ktoré ju spájajú s minulosťou. Ide o historické meno oblasti Chobham a časť názvu záhradkárskej oblasti Manor Garden, ktoré tu boli kedysi. A nerozhodol o tom nijaký developer, ale komunita ľudí, ktorá býva v okolí.