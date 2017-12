Dobrý slovenský pop, ktorý nie je vulgárny a hlúpy. Hudobné tipy #12

Už niekoľko mesiacov dostávajú muzikanti a hudobní novinári priestor podeliť sa so svojou obľúbenou hudbou. Texty nie sú po obsahovej stránke editované a respondenti majú pri výbere skladieb úplne voľnú ruku.

Tento týždeň sa sem nazbierali skutočne zaujímavé nahrávky.

Patrik Marflák, hudobný publicista, šéfredaktor Hudba.sk

"Charlotte Church o sebe hovorí, že už vôbec nesleduje, čo sa deje v hudobných rebríčkoch a nezaujíma sa o trendy v súčasnom pope. Jej nový singel Love Alone z aktuálneho Four EP napriek tomu dokonale nadväzuje na štýl, ktorému vlani vrátil lesk Pharrell Williams, či už s Daft Punkom alebo sám (Happy).

Rytmickú skladbu s funkovou basou a silným vokálom dopĺňa pestrá paleta zvukov a drobných detailov, ktoré jej dodávajú sviežu jarnú ľahkosť. Zároveň však piesni v druhej polovici nechýba hĺbka, ktorá ju odlišuje od bežných kolovrátkových hitov. Zvyšok EP má od nich ešte ďalej - niekdajší operný objav z Walesu experimentuje a originálnym prístupom k tvorbe ukazuje, ako znie skutočný artpop."

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Táto kapela, respektíve basgitaristka - Paz Lenchantin, mi v zásadnej miere dosť zmenila život. Paz je jednou z najvyhľadávanejších basgitaristov (mužský rod je tam správny) na rockovej scéne, o čom svedčí aj jej pôsobenie v A Perfect Circle alebo Zwan. Momentálne hrá so psychedelickou rockovou kapelou Entrance band a nedávno sa stala sučasťou legendárnych Pixies.

Okrem toho má na konte aj sólové albumy. Dokonca plánovala s Melissou Auf der Maur, Samanthou Maloney a Radio Sloan hrať v dievčenskej „superskupine“ The Chelsea, ale pre vyťaženosť všetkých hudobníčok odohrali iba jeden koncert. Keď som prvýkrát počula a videla videoklip ku skladbe Judith od A Perfect Circle, tak som čumela s otvorenými ústami. Okrem toho, že Paz Lenchantin je výborná basgitaristka so špecifickou a jedinečnou technikou hry na basgitaru, vie si za cca 8 sekúnd uviazať drdol na hlave."

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Je vždy príjemné, keď človek natrafí na zaujímavú muziku. A je to o to príjemnejšie, ak je tá muzika zo Slovenska. Juraj Líška je zrejme pre väčšinu ľudí neznáme meno, no jeho projekt Fallgrapp a debutový album Rieka patria k tomu najoriginálnejšiemu, čo v domácom pope vzniklo nielen v tomto roku.

Áno, toto je stále strednoprúd - ale nie ten vulgárny a hlúpy. Na začiatku stáli klasické nástroje, trocha world music, ambientu a elektronika. A na konci zostala pestrá zmes, ktorú je radosť počúvať. Vraj málo chválim – takže teraz rozhodne chválim."

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Mizantropický, nekompromisný black-doom-sludge z Chicaga. Štvorica Indian je naozaj zjavenie, ich poňatie hudby v súčasnosti nemá páru - objavili sa dokonca tvrdenia, že od albumu Dopethrone od bájnych Britov Electric Wizard nikto nezhmotnil zlobu a nenávisť takýmto dokonalým spôsobom.

Šumenie a väzbenie ako regulérna súčasť aranžmánov, nepreniknuteľné hradby zvuku, dokonalá masáž všetkých vašich zmyslov. Skúste Indian, v konečnom dôsledku je to neuveriteľne upokojujúca muzika."

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Väčšina mojich známych sú ateisti. Ťukajú si na čelo, keď im poviem, že ešte stále verím v Boha. Sediac v krčme, či na kávičke, dávajú mi príklady z temnej histórie i súčasnosti: inkvizíciu, križiakov, boj o moc, o peniaze, intrigy i pedofíliu. Na záver to zaklincujú kauzou Bezák. Áno, toto všetko viem, poznám a prijímam. Na druhej strane však osobne poznám mníchov, ktorí nemajú nič, okrem viery v Boha. Bojujú svoje každodenné boje v chudobe, čistote a poslušnosti. Potkýnajú sa, padajú, ale idú stále ďalej.

Sú na misiách po celom svete, stavajú školy, starajú sa o siroty, obetujú sa v nemocniciach, učia v školách. Vstupujú k ľuďom, ktorí v brlohoch hnijú zaživa, rozožratí chorobami, červami, závislosťami a biedou. A robia to z Lásky. Áno priatelia, presne takí ľudia existujú!!!

Preto ešte stále verím nielen v Boha, ale verím aj Cirkvi a v konečnom dôsledku ešte stále verím v ľudí! A táto pesnička od Kapucínov je mojou osobnou hymnou. Keďže som ju nenašiel nikde na internete, stal som sa pirátom a pesničku tam zavesil. Dúfam, že ma za to nebudú popoťahovať..."