Dr. House zahrá na Slovensku koncert

Známy anglický herec Hugh Laurie sa 21. júla predstaví v Bratislave ako spevák a hudobník.

24. mar 2014 o 14:36 SITA

Hugh Laurie - väčšina ľudí ho pozná ako herca, no venuje sa aj hudbe.(Zdroj: WARNER MUSIC)

BRATISLAVA. Anglický herec, spisovateľ a hudobník Hugh Laurie, ktorý sa preslávil v hlavnej postave televízneho seriálu Dr. House, odohrá 21. júla koncert v bratislavskej Aegon aréne Národného tenisového centra (NTC). Vystúpenie bude súčasťou jeho európskeho turné.

Sympatický päťdesiatnik je známy aj vďaka filmom ako ako Myšiak Stuart Little (1999), Let Fénixa (2004) či Králi ulice (2008).

Okrem toho sa venuje aj hudbe a ide mu to viac než dobre. Naučil sa hrať na gitaru a klavír, využil svoj hlas a začal robiť vlastné pesničky vychádzajúce z blues.

V máji 2011 vydal debutový album Let Them Talk. S nahrávkou sa dostal na druhé miesto v britskom albumovom rebríčku, v USA to dotiahol na 16. priečku.

Z jeho debutovej štúdiovky vyšli single You Don't Know My Mind a Winin' Boy Blues.

Vo Veľkej Británii sa album Let Them Talk stal najpredávanejšou bluesovou nahrávkou roka 2011. Vlani v máji vydal druhý album Didn't It Rain.