Tipy na dnes: Zájdite na Cudzí obed

26. mar 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, her

Cudzí obed. Febiofest, Bratislava, kino Lumiere, 20.00

Film, ktorý mali Indovia poslať do súťaže o Oscara

Je to už veľmi dlhá tradícia, že v Bombaji sa asi päťtisíc ľudí živí roznášaním obedov. Mnohí z nich nevedia písať ani čítať a predsa sa v divokej premávke mesta nestratia. Bezchybne a včas doručujú každodenné rodinné zásielky, nech majú tí, čo pracujú, aspoň v čase obeda pocit domova.

No nie o roznášaní bude teraz reč. Režisér Ritesh Batra rozmýšľal skôr o tom, s akými myšlienkami sa taký obed varí a s akými myšlienkami sa je. Predstavil si situáciu, že raz sa neomylný roznášač pomýli a jeden obed prestane prichádzať na správnu adresu. Čo urobí príjemca? A čo urobí odosielateľ? Hlavná hrdinka jeho filmu Cudzí obed sa neznámemu stravníkovi rozhodne poslať list, teda pribaliť ho k hrnčekom: Keď už ste zjedli všetko, čo som navarila, nepoviete, či vám chutilo? Na čo dostane odpoveď: Ja až tak veľmi nesolím, ale bolo to fajn.

Batra sa snažil, aby jeho film vznikol v medzinárodnej koprodukcii, a chcel, aby prípadné medzinárodné publikum videlo, že ho nakrúcal s ambíciou byť úprimný. A Cudzí obed je naozaj iný ako väčšina filmov, ktoré vznikajú v Bollywoode. Indickí tvorcovia a diváci radi podliehajú sile ideálov, vízii spravodlivosti, chcú veriť, že dobro a láska sa nakoniec prejavia. Batra bol opatrnejší. Samozrejme, na tom, že si dvaja ľudia začnú cez obedár vymieňať čoraz intímnejšie a intímnejšie listy, je niečo pekné, snivé. Ale romanca to nie je. Presnejšie by bolo povedať, že Cudzí obed je romantická óda na samotu. Alebo film, v ktorom si ani on, ani ona neboja priznať, že majú problémy.

Svetovú premiéru mal vlani na festivale v Cannes a časopis The Hollywood Reporter vzápätí napísal, že by ho India mala vyslať ako svojho zástupcu do súťaže o cudzojazyčného Oscara. India sa nakoniec rozhodla inak, ale medzi jeho fanúšikov patrí napríklad Salman Rushdie, ktorý o ňom aj tweetoval. Na medzinárodnom filmovom festivale Febiofest sa premieta po krátkom filme Martina Repku Tanec tigra.

Tu v dome – v galérii. Bratislava, Berlinka SNG 20.00

koncert

Slovenská národná galéria pozýva na ďalší večer z cyklu Hudobné stredy, v ktorom sa raz mesačne predstavujú slovenské a české skupiny. Dnešný koncert patrí bratislavskému zoskupeniu Tu v dome, ktoré svoje pesničky charakterizuje slovami „akustický anti-pop, žiadne fňukanie o láske“.

Ich tvorba je nadžánrová, ich zvuk originálny – gitara, banjo, violončelo, husle, bicie. S príchodom cellistky Bronky Schraggeovej a spievajúcej huslistky Ale Kobzovej sa kapela vrátila k pôvodným textom. Na pripravovanom albume Protichodné chute, ktorý na značke Slnko records vyjde „ešte pred začiatkom turistickej sezóny“, sú okrem jej textov aj texty od Charlesa Baudelaira, Emily Dickinsonovej, Jaroslava Seiferta a kapelníka Ladislava Ďurka.

Fongopolis. Bratislava, kino Lumiére 18.30, klub 35 mm 21.00

film

Joanna Kozuch je Poľka, venuje sa animovanému filmu a žije na Slovensku. V rámci festivalu Febiofest dnes premiéruje svoju nezvyčajnú novinku, v ktorej do hlavných aj vedľajších úloh obsadila mnohých slovenských kolegov.

Mladý huslista má zahrať svoje životné sólo s filharmóniou mesta Fongopolis. Cestu za úspechom mu však nečakane skríži železničná stanica. V chaose nápisov, reklám, svetiel a náhliaceho sa davu nádejný umelec nedokáže nájsť cestu k správnemu nástupišťu. Ak chce stihnúť svoj vlak, musí sa zastaviť.

Okrem výnimočného výtvarného prístupu sa môžete tešiť na husľové sóla Stanka Palúcha, hudbu Martina Hasáka, scenár Máshky Orogvániovej, fotografie/kameru Petra Balcara a Petra Kelíška.