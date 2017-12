Túto facku džezu treba vidieť naživo

Nadžánrový Američan Robert Glasper koncertuje vo štvrtok v Bratislave.

25. mar 2014 o 19:02 Marian Jaslovský

Považuje sa za súčasť hiphopovej generácie, ale vychádza z džezu a vlani dostal cenu Grammy za najlepší album v kategórii R&B.

Je určite jeden z najvýraznejších džezových klaviristov, skladateľov a producentov súčasnosti. Veľa džezmenov sa dištancuje od hiphopu, soulu a R&B, ale Robert Glasper ich spája do atraktívneho celku. Vo štvrtok hrá so svojou skupinou v bratislavskom Nu Spirit Clube.

Okrem svojho projektu s názvom Robert Glasper Experiment Glasper prevádzkuje aj vlastné džezové trio a spolupracoval s hviezdami ako Mos Def, Kanye West, Erykah Badu či Jay-Z.

Je to človek, ktorý spája štýly aj alternatívu v polotieni a svetelné šou veľkých pódií. Na jednom takom sa ocitol aj vlani, keď dostal prestížnu cenu Grammy za album Black Radio 2.

video //www.youtube.com/embed/2El2B60zkQM

„Jazz momentálne stagnuje. Jednou z hlavných čŕt džezu bolo, že sa hrávala hudba, ktorá bola relevantná vo svojej dobe. Ale dnes sa niektorí džezoví hudobníci snažia zrekonštruovať 50. 60. roky. Na čo to je dobré?,“ povedal nám v krátkom telefonickom rozhovore.

Tvrdí, že džezu treba dať facku, aby sa prebral. Jeho vlastná facka je nežná a priateľská, Glasper je totiž klavirista s nesmiernym citom pre melódie a frázy. „Naschvál sme urobili R&B albumy, ale naše koncerty sú voľnejšie. Treba vidieť.“

Na jeho albumoch hosťujú spevácke hviezdy ako Eykah Badu, Jill Scott či Norah Jones, čo na koncerte nie je, samozrejme, možné. Neprítomnosť speváka rieši saxofonista a flautista Casey Benjamin pomocou vocoderu.

Robert Glasper pochádza z texaského Houstonu. Do New Yorku odišiel študovať na vysokú školu, kde sa prudko naštartovala jeho kariéra. „Prišiel som v čase, keď bol na vrchole neo soul. Zoznámil som sa s Bilalom a stali sme sa najlepšími priateľmi. Vídavali sme sa na jam sessions, na parties a takto som sa postupne zoznámil so všetkými ostatnými.“

Kto mal naňho najväčší vplyv? „Už nehovorím o tom, kto ma inšpiroval,“ odpovedá. „Chcem, aby sa ľudia prišli pozrieť na mňa, a nie na iné mená.“ A čo si myslí o hiphope? „Som súčasťou hiphopovej generácie, milujem hiphop. Ak by každý takto využíval svoje inšpirácie, tak by sme mali v džeze oveľa viac kreativity.“