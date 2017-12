Jared Leto: Starali sa o mňa ako o krehkú dámu

27. mar 2014 o 10:41 Alena Štifilová

Nestáva sa často, aby na Slovensko zavítal čerstvý držiteľ Oscara. Keď príde v júni do Piešťan americký herec Jared Leto, asi nikoho nebude zaujímať, ako sa mu hrala postava transsexuála v ocenenej snímke Klub poslednej nádeje. Pre divákov bude hlavne lídrom rockovej kapely 30 Seconds to Mars.

Nepýtajte sa ho, či sa cíti viac hudobníkom, alebo hercom, on sám sa považuje za výrazne kreatívnu osobu a je jedno, v čom sa realizuje. Päť rokov nehral v žiadnom filme, naplno sa venoval svojej kapele. Založil ju spolu s bratom v roku 1998, vydali štyri štúdiové albumy, predali viac ako desať miliónov kópií a v roku 2011 ukončili najdlhšie turné, aké kedy rocková skupina absolvovala. S dĺžkou dva roky a štyri mesiace a s viac ako tristo odohratými koncertmi sa dostali do Guinnessovej knihy rekordov.

„Máme obrovský úspech, väčší ako sme kedy snívali,“ hovorí 42-ročný Jared Leto. „Keď sa niečo také udeje, poviete, že nie? S turné sme prešli z Afriky do Ázie a Arktídy, hrali sme na festivaloch v Európe, niekedy pred stotisíc ľuďmi. Tých päť rokov prešlo rýchlo.“

O nakrúcanie sa nezaujímal, nečítal žiadne scenáre, myslel si, že k filmu sa už nevráti. Ale režisér Jean-Marc Vallée bol neodbytný a postava, ktorú mu ponúkol, taká výnimočná, že súhlasil a snímka Klub poslednej nádeje nakoniec získala šesť nominácií na Oscara. Dve z toho premenila, zlatú sošku si odniesol Jared Leto za transsexuála umierajúceho na AIDS, čo bola výrazná, ale vedľajšia postava, tú hlavnú, kovboja z Texasu s rovnakou diagnózou, stvárnil Matthew McConaughey. Tiež získal Oscara.

„On bol pravdepodobne najväčším dôvodom, prečo som sa rozhodol do toho ísť,“ hovorí Leto. „Povedal som si, že keď sa on vybral touto cestou, musí to byť niečo špeciálne. Vždy siahne po zaujímavých a inteligentných filmoch.“

Kapela 30 Seconds to Mars. Zľava: Tomo Milicevic, Shannon Leto a Jared Leto. FOTO: SITA/AP

Moje telo bolo zrazu také krehké

Leto je svojimi fyzickými premenami povestný, pre úlohu od heroínu závislého Harryho Goldfarba schudol trinásť kilogramov, pre snímku Zavraždenie Johnna Lennona, kde stvárnil útočníka Marka Chapmana, pribral 27 kilogramov.

Telesná hmotnosť je podľa neho dôležitá, pomáha mu dostať sa do postavy, ovplyvňuje spôsob, akým človek kráča, rozpráva, smeje sa a dýcha. „Je to veľmi užitočná vec a tiež záväzok, z ktorého neujdete. Prinúti vás to sústrediť sa na postavu, zmení vás to zvonka i zvnútra,“ hovorí Leto.

Ak si to postava vyžaduje, ostane v nej po celý čas nakrúcania. Transsexuál Rayon bol ten prípad, nečakal však, že ho začnú ľudia vnímať inak aj mimo kamery.

„Tí najsvalnatejší a najmocnejší chlapíci sa ku mne správali najjemnejšie. Mám pocit, že po niekoľkých dňoch som sa v ich očiach stal inou osobou a už to bolo samé: ‚Nech sa páči, tadiaľto, madam‘ a podávali mi ruku, keď som vystupoval z auta. Všetci boli ku mne veľmi milí, dávali na mňa pozor, bolo to sladké. A bolo veľmi príjemné stať sa na chvíľu drobnou nežnou dámou.“



Klub poslednej nádeje (Dallas Buyers Club, 2013). FOTO: OUTNOW.CH