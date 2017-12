Čo robíte v stredu večer?

Na americkej večeri

Pozor na neskoršie verzie Blbca.

Z ôsmich komédií Francisa Vebera už urobili Američania remake. „Šesť z nich bolo nanič,“ hovorí. Príliš sa vraj snažili, aby boli vtipné, a nepochopili princíp správnej miery. „Varia francúzske jedlo na americký spôsob, to znamená, že dobre upečené mäso ešte ozdobia šľahačkou.“

V americkej verzii Blbca na večeru (Dinner for Schmucks, 2010) hrá blbca Steve Carell a snobského vydavateľa Paul Rudd. Prečo sa ich film nevydaril, Veber vysvetľuje takto: „V našom filme je jeden zlý snob a jeden milý idiot. Američania to chceli vyrovnať, nezdalo sa im, že by taký sympatický herec ako Paul Rudd mal hrať až takého zlomyseľníka. A preto upravili scenár tak, že on je vlastne iba nútený svojím šéfom, aby pozýval blbcov na večeru, ak chce, aby ho povýšili. Takže v ich filme sú vlastne dve obete. A to už nefunguje.“