Ceny, ktoré už majú tradíciu. A čo budúcnosť?

Radio_Head Awards 2013

Album roka

Korben Dallas - Karnevalová vrana [Slnko Records]

Singel roka

Korben Dallas - Otec

Koncertná kapela / interpret roka

Korben Dallas

Nováčik roka

Walter Schnitzelsson

ŽÁNROVÉ KATEGÓRIE

Nahrávka roka 2013

Elektronická hudba

Foolk - Millions Of [Deadred / Starcastic]

Hard & Heavy

Vandali - Synovia hromu [Limerick]

Hip-Hop / Rap / R'n'B

Modré hory – Big Beat [Slnko Records]

World music / Folk

Jana Kirschner – Moruša biela [Slnko Records]

Jazzová hudba

AMC Trio & Randy Brecker - One Way Road To My Heart [Moosicus Records]

Klasická hudba

Veni Academy - Rolling Tones / In zarter Bewegung [Slovenská sekcia ISCM]

POROTCOVSKÉ KATEGÓRIE

Album roka 2013 / Cena kritikov

Jana Kirschner - Moruša biela [Slnko Records]

Hudobný počin roka 2013

Festival ISCM World New Music Days 2013

ŠPECIÁLNE OCENENIA

Cena za prínos do hudby

Pavol Maruščák

Ocenenie Nadácie Advance Investments

Fúzy múzy

Cena za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry

(Mimoriadna cena udelená Slovenským ochranným zväzom autorským)

Martin Burlas