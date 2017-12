Stal sa fenoménom českej literatúry. Osud Bohumila Hrabala

V Brne vrcholia oslavy storočnice klasika modernej českej literatúry.

29. mar 2014 o 16:12 Alexander Balogh

Na záver niekoľkodňového festivalu k jubileu Bohumila Hrabala vypúšťajú z terasy tamojšieho divadla Husa na provázku stovku holubov. Slávny spisovateľ ich považoval za poslov Božích, všemožne ich chránil a velebil, a viac než symbolicky sú práve a len ony spájané aj s jeho tragickou smrťou.

„Hrabal nie je spisovateľ, ktorý žije bohatý ľudský osud preto, aby mal z čoho písať, ale naopak píše preto, že žije tento osud a že tento osud mu dáva nesčíselné nutkania do písania. Hrabal je obyčajný človek, ktorý píše, a nie spisovateľ, ktorý žije ako obyčajný človek.“

Tieto slová napísal sedemnásťročný (!) Václav Havel v eseji, ktorú v polovici päťdesiatych rokov zaradili Jiří Kolář a Josef Hiršal do samizdatového almanachu Život je všude.

A Havel pokračuje: „Svet akoby Hrabalovi hovoril: Píš o mne - a Hrabal teda píše. Či mu za to niekto dá, či nedá titul českého spisovateľa, to ho už nezaujíma.“

Uplynulo desaťročie, než Hrabal tento titul zaslúžene získal, na prahu päťdesiatky mu konečne vyšli zbierky poviedok Perlička na dně a Pábitelé, vďaka ktorým sa okamžite stal fenoménom českej literatúry. A aký bol ten osud, o ktorom tak jasnozrivo písal gymnazista Havel?

Pepinovo pábenie

Z brnianskych Žideníc, kde sa narodil 28. marca 1914, sa čoskoro s rodičmi presťahoval do Nymburku, tam horko-ťažko zmaturoval, ale zato si získal dôverný a doživotný vzťah k pivu.

V otcovej kancelárii v nymburskom pivovare písal prvé básne a spoznával množstvo zaujímavých ľudí, ktorým dominoval strýko Josef alias Pepin so svojím nenapodobiteľným rozprávaním historiek, o ktorých pravdivosti sa dalo vážne pochybovať, no to im neuberalo nič na ich čare.

Pepinovo magické „pábenie“, teda humorné rozprávanie popreplietané nespútanou fantáziou a mystifikáciou, sa však v tom čase mladému Hrabalovi len ukladalo do podvedomia. Čakalo ho štúdium práva, ktoré prerušila vojna a dokončil ho až po nej, no hnaný možno netušeným osudovým nutkaním namiesto právnickej kancelárie zakotvil v niekoľkých úplne odlišných povolaniach.

Nadviazal na svoju vojnovú prax traťového robotníka a výpravcu a po vojne vystriedal profesie divadelného kulisára, robotníka v kladnianskych oceliarňach (tam spoznal brigádnika a neskôr excentrického výtvarníka Vladimíra Boudníka, dnes klasika českého vizuálneho umenia, ktorého však široká verejnosť stále pozná viac ako postavu Hrabalovej knihy Něžný barbar) i baliča papiera v podniku Zberné suroviny.

V tom čase už písal intenzívne a nenechal sa odradiť ani zmareným debutom, keď mu po februári 1948 rozmetali v čerstvo znárodnenej tlačiarni prvú básnickú zbierku. Zostalo len občasné publikovanie v časopisoch, ale hlavne vlastný šuplík a samizdat.

Na Hrázi věčnosti

Jeho tvorbu poznal len úzky okruh existenčne živoriacich priateľov, stretávajúcich sa v jeho malom byte Na Hrázi v pražskej Libni, kam sa Hrabal presunul v roku 1950. Boli to predovšetkým už spomínaný Vladimír Boudník a potom básnik Karel Marysko, ktorého celý život kryla a ako-tak chránila pred finančnou núdzou profesia koncertného hudobníka.

Druhú partiu predstavovali iniciátori, tvorcovia a najčastejšie publikujúci autori samizdatovej edície Půlnoc Egon Bondy a Ivo Vodseďálek a ich neodmysliteľná suita Jana Krejcarová. Táto femme fatale a dlhé roky Bondyho osudová žena (ten sa k nej opakovane vracal aj po návratoch z blázinca, kam ho dohnala svojimi excesmi), dcéra novinárky Mileny Jesenskej, bohémka a mystifikátorka nedokázala na rozdiel od ostatných zúročiť svoj literárny talent a pre zanedbanie výživy detí a ďalšie problémy so zákonom zažila aj kriminál.

Bondy svoje povestné trio priviedol Na Hráz věčnosti, ako sa zvyklo poeticky vravieť Hrabalovmu bytu, koncom roku 1951. Že to bolo stretnutie predurčené, svedčí aj fakt, že Bondyho poéma Jaskyně divů aneb Pražský život a Hrabalova poéma Bambino di Praga sú svojou poetikou pozoruhodne príbuzné, pričom vznikli zhruba v rovnakom čase bez toho, aby sa obaja literáti poznali.



Jeho obľúbeným miestom bola krčma. FOTO - ARCHÍV TOMÁŠA MAZALA

Pivné sympóziá

Pravda, k „doktorovi“, ako domáceho pána titulovali jeho hostia a priatelia, zavítali neraz aj ďalší špičkoví literáti ako Jan Zábrana, Jiří Kolář či Jan Lopatka. A v neposlednom rade aj susedka Eliška, zvaná Pipsi, ktorá sa rýchlo stala Hrabalovou manželkou.

Na Hrázi věčnosti sa síce mohutne popíjalo pivo, no rovnako vášnivo a zasvätene diskutovalo a tieto stretnutia určite boli predchodcami neskorších Hrabalových „univerzít“ v širokej škále jeho obľúbených pivární na čele s krčmou U Zlatého tygra.