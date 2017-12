Tipny nadnes

Oni My

V trnavskej synagóge dnes otvoria výstavu pripomínajúcu dôležité udalosti našich dejín.

Vernisáž / Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga 18.00

Všetko sa to začalo pri jednej vete. „Paradoxom staroby je, že máte odpovede na všetky otázky, ale nikto vás už nepočúva.“

Fotografovi Šymonovi Klimanovi to raz v rozhovore povedala jeho babička a on pochopil, že na tom niečo je. Začal preto počúvať a nie hocikoho. Vybral si partizánov. „Partizáni sú podľa mňa slovenskí národní hrdinovia – iba vďaka nim sme neprehrali druhú svetovú vojnu. Mal by o nich vedieť celý národ, hoci sú to obyčajní ľudia,“ hovorí Kliman.

Začal s nimi viesť rozhovory a fotografovať ich. V podobe veľkoformátových plagátov ste ich možno našli aj niekde vo vašom meste – pod mostom či na zastávke, Šymon Kliman ich lepil všade, kde sa dalo.

Okrem fotografií či audiovizuálnych inštalácií Šymona Klimana však na výstave Oni My, ktorú otvárajú dnes v trnavskej synagóge, uvidíte aj expozíciu o Alfrédovi Wetzlerovi, otcoch slovenského štátu a ďalšie materiály o totalite a fašizme v kurátorskej koncepcii Fedora Blaščáka.

Koncom apríla totiž uplynie 70 rokov od vzniku Správy Vrba-Wetzler. Alfréd Wetzler s Rudolfom Vrbom utiekli z Osvienčimu a o hrôzach nacistických koncentračných táborov napísali svedectvo vďaka ktorému sa podarilo pred transportom zachrániť 120-tisíc ľudí v Maďarsku.

Počas celého mesiaca budú v synagóge prebiehať aj projekcie filmov, prednášky historikov a besedy na témy protifašistického odboja, slovenského štátu a jeho zločinov.

Plné vrecká peňazí!

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave 19.00

Ktovie, čo sa stane dnes v divadle. Možno nebude. Prípadne budú hrať niečo iné, než sľubujú. Alebo že by sme tam naozaj zbohatli?

Plné vrecká peňazí vraj uvedú s prvoaprílovými žartíkmi, prekvapeniami a tombolou. Legendárna muzikálová veselohra Milana Lasicu a Júliusa Satinského podľa hry Jána Soloviča a s pesničkami Igora Bázlika na texty Tomáša Janovica vznikla v 70. rokoch síce len ako dobová výnimka pre nepohodlných tvorcov, no získala si publikum na dlhé roky (hlavne cez LP).

Mnohé z pesničiek zľudoveli a napriek jedinečnosti pôvodných protagonistov siahali postupne po predlohe viaceré slovenské divadlá. V DPOH to "na Miami v pote tvári" výborne pristane Martinovi Mňahončákovi a Marekovi Majeskému.

Objekty výskumu v tanci

Tanec / A4 Nultý priestor Bratislava 20.00

Médium je posolstvo - týmto výrokom sa nechávajú viesť performerka Petra Fornayová a spisovateľ Peter Šulej v pohybovej inscenácii Objekty výskumu. Ako autori konceptu pohybom skúmajú, ako médium ovplyvňuje spôsob vnímania správ. Rozvíjajú tému manipulácie prvotných vnemov a dojmov pod vplyvom rôznych typov informácií. Na výsledku sa autorsky podpísali aj ďalšie známe mená - hudbu skomponovala Lucia Chuťková, video je dielom Adama Hanuljaka, o vizuálny dizajn sa postaral Jakub Ptačin. (ea)