Tipy na dnes: Oplatí sa hovoriť pravdu?

2. apr 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, ea, jem

Kinotip : Moliere na bicykli

Kino Film Europe, Bratislava, , 11.00, 19.00

Francúzsky režisér Philippe Le Guay považuje za nešťastné, že klasická literatúra je v škole povinná. V rozhovore pre SME hovoril: "Keď má človek štrnásť alebo pätnásť rokov, sotva niečomu z Molièra alebo Shakespeara porozumie, sotva si niečo zapamätá. Zostane mu len zlá spomienka na to, že ich musel mať rád, a keď mu ich potom neskôr niekto núka, zhrozí sa a zvolá: Len to nie!"

Le Guay má dnes v našich kinách film Molière na bicykli a v ňom rozpráva o dvoch hercoch, kedysi kamarátoch, ktorí sa pokúšajú naštudovať Mizantropa. Jeden je práve vďaka televíznemu seriálu z prostredia nemocnice na vrchole slávy, druhý by už s hraním radšej skončil, len zmysluplný text ho ešte môže presvedčiť.

Molièrov jazyk je náročný a režisér Le Guay nepopiera, že bolo treba aj trochu zlomyseľnosti, aby ho vo filme nechal znieť aj dvadsať minút v kuse. "Odporúčam divákom, aby to brali ako príležitosť. Spočiatku im to bude znieť ako cudzí jazyk, postupne v ňom však objavia hudbu a harmóniu. Je ťažký, ale krásny a ak z neho pochopíme hoci len polovicu, bude to mať zmysel."

Molière bol známy provokatér a keďže bol pod ochranou kráľa, mohol si dovoliť viac ako iní. Kadekomu sa vysmieval, kadekoho obviňoval z pokrytectva a Le Guay v ňom vidí autora, ktorý ho núti rozhodovať sa morálne. "Mizantrop v sebe nesie otázky typu Treba byť úprimný? Hovoriť pravdu, aj keď znie brutálne? Ako filmár som neraz zažil, že sa mi kamaráti po premiére prišli slušne ukláňať, ale ja by som bol radšej, keby mi hovorili pravdu."

Do jeho filmu sa dostala aj menšia depresia, dezilúzia z filmového a divadelného prostredia. Vraví, že jedna z jeho postáv vznikla tak trochu na obraz Jeana-Louisa Trintignana, ktorý niekoľko rokov márne čakal pri telefóne, že niekto zavolá a ponúkne mu úlohu. "Keď videl, že pri tom stráca rozum aj kontakt so skutočným svetom, radšej sa sám rozhodol, že už hrať nebude. Lebo aj herec, ktorý je na vrchole slávy, musí vedieť, že raz príde koniec. Stále má však príležitosť vrátiť sa aspoň do života."

video //www.youtube.com/embed/uLLS7n2GBnQ

Divadlo: Láskavé bohyne

Premiéra, Slovenské národné divadlo 19.00





Takmer tisícstranová kniha amerického autora Jonathana Littela z roku 2006 je historickou fikciou založenou na skutočných udalostiach druhej svetovej vojny. Jej ústrednou postavou je nacistický úradník Maximilián Aue, ktorý vykresľuje svoju úlohu v systematickom vyhladzovaní Židov a zároveň stavia čitateľov pred otázku, ako by reagovali a ako by sa správali oni sami, keby sa dostali do jeho situácie. Dramatizáciu románu, ovenčeného Cenou Francúzskej akadémie a Goncourtovou cenou, prináša Slovenské národné divadlo v dramatizácii Daniela Majlinga a réžii Michala Vajdičku. Do hlavnej úlohy obsadil Ľuboša Kostelného, popri ňom účinkujú Alexander Bárta, Marián Geišberg, Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová a ďalší. Prvá premiéra je dnes o siedmej v Štúdiu SND.

Vernisáže: Startpoint a Dan Meluzin

18.00 / Bratislava, galéria HIT, galéria Čin Čin

Pred jedenástimi rokmi začínal projekt Startpoint ako prehliadka najlepších diplomových prác v jednej krajine, dnes mapuje tridsaťpäť umeleckých škôl v šestnástich európskych mestách. Kurátorský výber diel vlaňajších finalistov, medzi ktorými je aj Zuzana Kmeťová z bratislavskej VŠVU, máte možnosť vidieť oddnes v bratislavskej galérii HIT.

V rovnakom čase sa bude v galérii Čin Čin, taktiež v Bratislave, otvárať výstava Dana Meluzina s názvom Road 40. Predstaví prierez tvorby autora od začiatku 90. rokov až po súčasnosť. „Road 40 je cesta výtvarníka, pre ktorého je typická ikonografia inšpirovaná svojským vnímaním konzumného života. Jeho obrazy neprestávajú provokovať oči, ako i ostatné zmysly,“ píše kurátorka Eva Trojanová. Výstava potrvá do konca apríla. Na snímke je ukážka z jeho série Boris Becker.