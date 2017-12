Rooney Mara: Mám rada samotu a postavy, ktoré sa neusmievajú

Pred štyrmi rokmi ju objavil režisér David Fincher a Hollywood ju odvtedy zbožňuje. Herečka Rooney Mara.

2. apr 2014 o 18:00 Alena Štifilová

Kto videl americkú verziu snímky Muži, ktorí nenávidia ženy, len ťažko uverí, že Rooney Mara je v súkromí milá a pôvabná žena. Pred štyrmi rokmi ju objavil režisér David Fincher a Hollywood ju odvtedy zbožňuje. Teraz ju v kinách môžeme vidieť vo filme Ona.

Pôsobí tak krehko a zraniteľne, že si nikto nevedel predstaviť, ako by mohla stvárniť hackerku Lisbeth Salanderovú v trileri Muži, ktorí nenávidia ženy. Až na režiséra Davida Finchera. Krátko predtým s ňou dokončil snímku Sociálna sieť, kde dala kopačky Markovi Zuckenbergovi, zakladateľovi Facebooku, a bol ňou nadšený.

Veril, že sa dokáže premeniť na drsnú, asexuálne pôsobiacu punkerku a neustúpil ani tlaku producentov, ktorí tvrdili, že je na úlohu príliš mladá, milá a pekná. A tiež absolútne neznáma. Okrem malej úlohy v Sociálnej sieti sa nemala čím pochváliť.

Fincher spolu s vizážistom vymyslel dvadsaťšesť podôb Lisbeth, nakoniec skončila s vlasmi zafarbenými na čierno, nakrátko ostrihanou ofinou a veľkým množstvom piercingov a tetovaní po celom tele. Najvýraznejšou črtou bolo odfarbené, takmer neviditeľné obočie, ktoré zmenilo jej tvár na nepoznanie.

„Bolo to oslobodzujúce,“ pochvaľovala si svoj nový vzhľad. Pomáhal jej lepšie sa zžiť s postavou tajomnej Lisbeth. Kvôli nej sa naučila jazdiť na motorkách, hoci z nich mala vždy strach, na skejtborde, trénovala kickbox, švédsky prízvuk, navštívila školu pre deti s autizmom a Aspergerovým syndrómom a centrum pre ženy, ktoré zažili znásilnenie.

„To však nebolo to najdôležitejšie,“ vysvetľuje spôsob, akým sa pripravuje na úlohu. „Veľa čítam. To mi dáva najviac, ale pre novinárov to neznie dostatočne pútavo.“

Z literárnej predlohy vychádzala aj pri Lisbeth a zbytočne sa nezaťažovala porovnávaním so švédskou herečkou Noomi Rapace, ktorú fanúšikovia Larssonovej trilógie Millenium zbožňujú.

„Film Nielsa Opleva som videla a súhlasím, že Noomi Rapace v ňom bola úžasná, ale tým sa to končí. Nikdy som sa voči tomu filmu nechcela nejako vymedzovať, vychádzala som iba z knihy, keď som pracovala na Lisbeth,“ hovorí Rooney Mara o filme Muži, ktorí nenávidia ženy dánskeho režiséra Nielsa Opleva. Nakrútil ho dva roky pred Američanmi.

Ak ju do premiéry Fincherovho filmu nikto nepoznal, potom sa už nehovorilo o ničom inom, len o jej neuveriteľnom hereckom výkone. Daniel Craig v úlohe novinára Mikaela Blomkvista jej len sekundoval a 28-ročná Rooney Mara získala nomináciu na Oscara a Zlatý glóbus.



V úlohe hackerky Lisbeth v trileri Muži, ktorí nenávidia ženy. FOTO: OUTNOW.CH.

Kreatívna aj bez rozvodu

Je ako chameleón, hovoria o nej filmári. Ona sama uprednostňuje mĺkve a komplikované charaktery, sú vraj bližšie jej naturelu. V mladosti bola hanblivá, mala problém komunikovať s ľuďmi, trpela úzkostnými stavmi a nikto zo spolužiakov sa s ňou nekamarátil.