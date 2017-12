Tipy nadnes

Ruské hudobné klenoty, Karnevalová vrana naživo

3. apr 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Ruské hudobné klenoty

Slávne diela Čajkovského a Prokofieva zaznejú štyrikrát

Slovenská filharmónia 19.00

Ruská politika má čoraz horšiu povesť, no za to ruskí klasici, samozrejme, nemôžu. Bolo by veľkou chybou vytesňovať ruskú kultúru, najmä keď ponúka také skvosty, ako sú Čajkovského Labutie jazero a Prokofievov Rómea a Júliu. Ide síce o balety, lenže hudba obstojí sama osebe. Vedeli to dobre aj skladatelia - pripravili koncertné suity, ktoré sa dodnes hrávajú.

Práve tento typ hudby Čajkovskému najlepšie sedel. Hudobní historici považujú Labutie jazero za prvý symfonický balet s dramatickým príbehom. Jeho elektrizujúce melódie naposledy spopularizoval film Čierna labuť s Natalie Portmanovou. Počas dnešného večera v Redute bude v hlavnej úlohe hudba. Skladateľ do svojej suity v roku 1882 vybral šesť čísiel – scénu s hlavnou „labuťou“ témou, Valčík, Tanec labutí, Ľúbostnú scénu Odetty a Siegfrieda, Uhorský tanec a scénu čerpajúce z finále baletu.

Prokofievov Rómeo a Júlia tiež patrí medzi najkrajšie balety, aké kedy vznikli – každej z postáv dal skladateľ vlastný silný motív, kongeniálne zhudobnil aj dramatické situácie predlohy. Nečudo, že zo svojho diela urobil až tri orchestrálne suity. Slovenská filharmónia v druhej časti večera uvedie výber z prvej a druhej suity. Diriguje pravidelný hosť Petr Altrichter. Program Slávne ruské balety môžete počuť až štyrikrát – okrem dnešného koncertu sa hrá zajtra o 9.30 a 11.30 a v sobotu o 16.00.

Karnevalová vrana naživo

Koncert / Bratislava, Nu Spirit Club

Album roka, singel roka, najlepšia koncertná kapela. To sú tri ceny Radio_Head Awards, ktoré cez víkend dostalo bratislavské trio Korben Dallas. Práve začína jarnú časť svojho klubového turné v bratislavskom Nu Spirit Clube, zajtra ich čaká prešovský Wave a v sobotu dva koncerty v Košiciach (Bernard Club, Tabačka).

Na dnešnom koncerte sa s nimi predstaví aj huslistka a speváčka Ali Kobzová (Diego, Tu v dome), ktorá hosťovala na ich ocenenom albume Karnevalová vrana, a pódium rozohreje skupina Saténové ruky, ktorú tvoria známe postavy bratislavskej hudobnej scény a sama „sa považuje za nesprávnu odpoveď na britpop a správnu odpoveď na slovenský pop a český underground“. Záver večera bude záležitosťou DJs C.O.D.E.

Laco Sorokáč: Good, Bad, Good

VÝSTAVA Galéria Statua, Pálffyho palác, Bratislava

Do 17. apríla sa v bratislavskej Galérii Statua v Pálffyho paláci na Zámockej ulici predstavuje svojou aktuálnou tvorbou český sochár slovenského pôvodu Laco Sorokáč (1963). Absolvent pražskej Akadémie výtvarného umenia, známy v Bratislave aj ako účastník sympózií Hommage a Erna Masarovičová, nazval svoju prezentáciu Good, Bad, Good, čo je súčasne názov figurálnej kompozície a zároveň ilustruje výrazný rys jeho tvorby, v ktorej rieši prítomnú protichodnosť i limity v existenciálnej, pocitovej i vecnej rovine. Ako zdôrazňuje kurátorka výstavy Xénia Lettrichová, Sorokáčove sochy, neraz charakterizované absurdnosťou novotvaru, nemajú prvoplánovú tému, sú však o to plnšou a osobitou reflexiou rozpornosti našej súčasnosti.