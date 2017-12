Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín prichádza päť noviniek.

2. apr 2014 o 17:54 Miloš Ščepka

Captain America: Zimný vojak

Captain America: The Winter Soldier. USA 2014. 136 minút. Réžia: Anthony Russo, Joe Russo. Účinkujú: Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Dominic Cooper a ďalší.

Pokračovanie sfilmovaných dobrodružstiev superhrdinu amerického komiksového vydavateľstva Marvel Comics, s ktorým sme sa zoznámili v roku 2011 snímkou Captain America: Prvý Avenger. Režiséri Anthony a Joe Russo, známi ako tvorcovia neveľmi úspešných komédií Magor v podnájme a Bombakšeft, dostali od producentov dôveru vo výške 170 miliónov dolárov. Nakrútili – podľa vlastných slov v obľúbenom štýle politických thrillerov 70 rokov – príbeh o Stevovi Robersovi, ktorý sa pokúša žiť ako bežný človek, ale keď zočí krivdu, stáva sa z neho ochranca spravodlivosti Captain America.

video //www.youtube.com/embed/7SlILk2WMTI

Cudzí obed

Dabba / The Lunchbox. India – Francúzsko – Nemecko – USA 2013. 104 minút. Scenár a réžia: Ritesh Batra. Účinkujú: Irrfan Khan Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Lillete Dubey a ďalší.

Profesionálni nosiči obedárov roznášajú v Bombaji už viac než sto rokov poživeň pracujúcim mužom. Pomýlia sa len málokedy. Starší úradník Saajana však začne omylom dostávať exkluzívne pokrmy, ktoré varí mladá Ila pre svojho manžela. Saajan je zvedavý, kto mu jedlo posiela. Začne sa tým zvláštny vzťah dvoch osamelých ľudí vo veľkomeste. Debutujúci režisér Ritesh Batra má západné školy a svoj prvý film štylizoval na spôsob amerických romantických komédií 30. rokov. V hlavnej role účinkuje Irrfan Khan, známy zo snímok Pí a jeho život a Milionár z chatrče. Súčasťou predstavenia je krátky slovensko-indicko-rakúsky film Martina Repku Tanec Tigra.

video //www.youtube.com/embed/Qdn6nVJHyfM

Láska, súdruh!

Mieletön elokuu / August Fools. Fínsko – ČR 2013. 100 minút. Réžia: Taru Mäkelä. Účinkujú: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Laura Birn, Kryštof Hádek, Veera W. Vilo, Mads Sjøgård Pettersen a ďalší.

Podľa predlohy fínskej scenáristky Raije Talvio (1959) nakrútila jej vrstovníčka – fínska režisérka Taru Mäkelä fínsko-českú romantickú komediálnu drámu z augusta 1962, o láske fínskej ženy Elsy (Kati Outinen) k českému jazzovému hudobníkovi Janovi (Miroslav Etzler). Spoznali sa pred 20 rokmi, ona si dlho myslela, že je mŕtvy – a odrazu pricestoval s orchestrom do Helsínk na letný festival. Obe dámy už spolupracovali v roku 1999 na vojnovej snímke Sestrička. Novinku nakrútili s rozpočtom 1,8 milióna eur.

video //www.youtube.com/embed/HewOYTIhMhY

(Ne)zadaní

That Awkward Moment / Are We Officially Dating? USA 2014. 94 minút. Scenár a réžia: Tom Gormican. Účinkujú: Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Poots, Jessica Lucas, Josh Pais a ďalší.

Zac Efron, Michael B. Jordan a Miles Teller v romantickej komédii o chlapskom pohľade na lásku a vzťahy troch kamarátov, ktorí si sľúbia, že si budú naveky verní. Teda že sa nikdy neoženia. Keď Mikeyho opustí manželka, s ktorou chodil od vysokej školy, uzavrú dohodu: už žiadne vážne vzťahy. Byť single je predsa úžasné! Všetci traja sa nečakane zaľúbia a všetci traja sa boja priznať ostatným. Komédiu za 8 miliónov dolárov nakrútil debutujúci scenárista a režisér Tom Gormican, koproducent poviedkového komediálneho filmu Mládeži neprístupné „oceneného“ Zlatou malinou ako najhorší film minulého roka.

video //www.youtube.com/embed/wRcVgJjnFLo

Vášeň medzi riadkami

The Invisible Woman. Veľká Británia 2013. 111 minút. Réžia: Ralph Fiennes. Účinkujú: Ralph Fiennes, Michelle Fairley, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas, Tom Hollander, Tom Burke, Perdita Weeks a ďalší.

Po zosúčasnenej adaptácii Shakespearovho Coriolana režíroval známy britský herec Ralph Fiennes druhý celovečerný film The Invisible Woman a sám si v ňom aj zahral hlavnú rolu spisovateľa Charlesa Dickensa, ktorý podľahne čaru mladej milenky Nelly (Felicity Jones). Scenár podľa rovnomennej knihy britskej autorky životopisov a novinárky Claire Tomalinovej napísala držiteľka ceny Emmy Abi Morganová (Železná lady, Hanba). Film má prevažne pozitívne recenzie, ale výrečné je, že na Oscara a cenu BAFTA ho nominovali len za kostýmy.