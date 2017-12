Vo filme Misia sa podarilo zachytiť tajomstvo a silu viery

Film s Jeremym Ironsom a Robertom de Nirom mal umelecké ambície a zároveň bol pre široké publikum.

3. apr 2014 o 13:55 Kristína Kúdelová

Keď Španieli a Portugalci kolonizovali Južnú Ameriku, rozširovali medzi obyvateľstvom kresťanstvo a učili ich rešpektovať cirkevnú hierarchiu. V mestách im šla táto úloha ľahšie a v tých odľahlejších, nedostupnejších miestach medzi indiánskymi kmeňmi zas ťažšie. Vo filme Misia, dnes už takmer tridsať rokov starom, o tom rozprávajú režisér Ronald Joffé a scenárista Robert Bolt.

Keďže prvý z nich sa vyhlasuje za agnostika, ktorý chodil do kostola iba ako turista, a druhý sa v mladosti búril proti svojej katolíckej výchove a študoval teórie marxizmu, bolo by možno celkom prirodzené, keby trochu provokovali. Keby opisovali mechanizmy presadzovania moci (aj tej náboženskej) a popritom medzi riadkami naznačovali, aké to bolo všetko necitlivé. A predsa to neurobili. Postupovali takmer opačne a svoj film nakrútili s ambíciou zachytiť, oživiť, nejako vyjadriť tajomstvo a silu viery.

Ako sa im to podarilo?

Čím vyššie, tým bližšie k Bohu

Joffé a Bolt prišli s príbehom z roku 1750 a samozrejme, že sa v ňom venujú aj tomu, v akej ekonomickej situácii vtedy juhoamerické krajiny boli, v akom spoločenskom a náboženskom napätí žili. Najviac priestoru však venovali tomu, aby ukázali, že aj v takých podmienkach (alebo práve preto) mohli ľudia prežívať chvíle hlbokej kontemplácie, cítiť dotyk s niečím transcendentálnym alebo po ňom aspoň túžiť.

V ich filme sú takí aspoň dvaja. Vznetlivý obchodník s otrokmi Rodrigo Mendosa uveril, že pri stavaní misie Carlos odčiní bratovraždu, že ho práca s Indiánmi oslobodí od trýznenia svedomia a nechal sa viesť tichou autoritou jezuitského kňaza Gabriela. Pretože Gabriel veril, že človek môže každým krokom, každým gestom napĺňať ideál lásky. Keď sa v dusnej, horúcej džungli štverá po nebezpečných skalách nad vodopádmi, vidno, že to nerobí len preto, aby „sa dostal do roboty“ a dával Indiánom nové lekcie z evanjelia. Ale tiež preto, lebo cíti, že sa tou námahou približuje k Bohu.

Ak v tomto filme vyznieva viera oboch mužov tak presvedčivo, je to aj tým, do akého ohrozenia sa ich misia dostala. Cirkev aj svetskí predstavitelia kolonizátorov mali svoje dohody, podľa nich sa malé územie nad vodopádmi malo dostať spod vplyvu Španielska pod vplyv Portugalska. To by v praxi znamenalo, že Indiáni, ktorí si užívali život v prosperujúcej rovnostárskej komunite, by sa stali otrokmi. Rodrigo a Gabriel sa proti autoritám postavili, ale ich vyhliadky boli neisté. Preto aj Misia nie je optimistickou bájkou s duchovným posolstvom, ale skôr smutnou drámou bez zrejmého rozhrešenia.

Odhodlaní a osvietení

„Vždy ma fascinovalo, ako ľudia sami svojím svedomím rozlíšia, čo je spravodlivé a čo nie. A vždy som sa pýtal, čo ich vedie k prejavom toľkej lásky, šľachetnosti a odvahy,“ hovoril režisér Roland Joffé v rozhovore pre filmový magazín Ciak. Keďže tieto témy našiel v scenári Roberta Bolta, nakrútiť film Misia bola preňho samozrejmá vec. Bolt bol práve vtedy po infarkte a keď v texte robili posledné úpravy, ledva vedel hovoriť a písať. Jeho odhodlanie bolo tiež mimoriadne obdivuhodné...

Do kín prišla Misia v roku 1986, v rovnakom čase ako Čata od Olivera Stona, ktorá jej na Oscaroch úspešne konkurovala. Získala však Zlatú palmu na festivale v Cannes a stala sa príkladom toho, ako možno umelecké ambície spojiť s ambíciami zapáčiť sa širšiemu publiku. Na plagátoch ho predsa mohli lákať mená skladateľa Ennia Morriconeho alebo Roberta de Nira a Jeremyho Ironsa, ktorí v úlohách Rodriga a Gabriela hrajú tak, ako keby boli sami niečím osvietení.

Sila jednotlivcov

Prirodzene, istý čas po premiére sa film ešte analyzoval. Niektorí kritici hovorili, že je nepresný, pretože vraj nebolo jezuitov, ktorí by sa v tejto oblasti indiánskych kmeňov takto zastali. Potom sa zas ozvali hlasy, že vykreslenie pôsobenia kolonizátorov mohlo dopadnúť aj horšie.

Roland Joffé si myslí, že evanjelizácia v Južnej Amerike priniesla aj niečo zlé, aj niečo dobré. Nebola obrazom kolektívnej práce, každý jednotlivec ju nejako formoval - čo skúsil vyjadriť rôznorodosťou postáv: „Otec Gabriel bol číry misionár, veril, že sa možno obrániť láskou. Konvertovaný Rodrigo chcel zas svoju lásku prejaviť hoci aj cestou násilia a sily. A biskup Altamirano, ktorý prišiel misionárom oznámiť príkazy zhora, zas dospel k záveru, že Indiánom by možno bolo najlepšie, keby jezuiti cez Atlantik nikdy nepreplávali.“

Nič konkrétnejšie vraj povedať nemohol, pretože úloha sformulovať si nejaký názor nepatrí jemu. Tým nech sa zaoberajú tí, ktorým Misia zostane po premietaní v hlave.