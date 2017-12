Podľa AMO ešte nie je Neskoro

Populárna skupina pripravuje nový singel a videoklip z úspešného albumu Rok nula. Pozrite si z neho prvé ukážky.

3. apr 2014 o 15:15 kul

AMO & Band má za sebou Rok nula. Desiaty rok na scéne pod značkou AMO treba osláviť – prelom, ktorý so sebou prináša a ešte len prinesie viac kapely, viac živých nástrojov. Z rovnomenného albumu vznikol ďalší singel Neskoro, ku ktorému AMO budúci týždeň odpremiéruje nové video. Pozrite si z neho prvé ukážky:

video //www.youtube.com/embed/VblTml7Jvsk

Po piesňach Doma, Zlaté časy a Femme Fatale ide o štvrtý a zároveň posledný nasadený singel z vlaňajšej štvrtej štúdiovej nahrávky Rok nula.

„Je to pre nás veľmi osobná a silná skladba. Nebola pôvodne plánovaná ako singel, ukázalo sa ale, že ľudí zaujala, a tak sme jej skúsili dať vizuálnu podobu. Možno pre to, že hovorí o situácii,v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás a je len na nás ako sa s ňou popasujeme, možno vďaka modernej a energickej produkcii od Marcela Véna. Každopádne sme radi, že ľudí baví,“ vysvetľujú voľbu aktuálneho singla rapperi Moe a Opak.

O pár dní dostane skladba aj vizuálnu podobu, o ktorú sa postaral mladý tím z Cloned Monkeys Production. Nakrúcalo sa v kultúrnom dome v Hornej Strede. Tvorcovia potrebovali dosky, ktoré znamenajú svet, divadelnú atmosféru, tmavú sálu a pár svetelných reflektorov.

"V klipe sa objaví aj tanečná a akrobatická skupina Vertigo, zastúpená jednou z ich tanečníčok. Asi najhoršie to mala práve ona, ktorá to dala celé bosá a medzičasom sa zvečerilo, čiže aj vonku bola už dosť zima no a tak... rešpekt!“ prezrádza zaujímavosť z nakrúcania Moe. „Ale tak nakoniec sme to zvládli a výsledok si budete môcť pozrieť už budúci týždeň v premiére na sme.sk," dodáva rapper.