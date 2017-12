Tipy nadnes

4. apr 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, ea

Umenie nonkonformizmu

Mestská galéria predstaví prierez tvorbou Sergeja Šablavina

Výstava do 15. júna / Galéria mesta Bratislavy

Pôvodne bol matematikom, no do dejín sa nezapísal počtami, ale umením. Sergej Šablavin patrí medzi popredných predstaviteľov ruského nonkonformizmu, teda umenia, ktoré bolo alternatívou voči oficiálnej kultúre Sovietskeho zväzu.

Pred pár rokmi sme už niektoré jeho diela mohli vidieť na spoločnej výstave Nonkonformisti – Druhá ruská avantgarda 1955 – 1988 zo zbierky Bar-Gera v Slovenskej národnej galérii. Teraz prináša kurátorka Katarína Bajcurová prierez Šablavinovej tvorby z posledných desaťročí, ktoré v sebe okrem osobitého rukopisu nesú aj zaujímavý životný príbeh svojho autora.

Sergej Šablavin sa od matematiky k umeniu dostal cez štúdium na Ľudovej univerzite umenia v Moskve. Najprv sa venoval abstraktnej tvorbe s prvkami geometrie a op-artu. Neskôr sa dostal do kontaktu s Erikom Bulatovom, Iljom Kabakovom či Olegom Vasiljevom, ktorých tvorba i aktivity sa neskôr začali nazývať moskovský konceptualizmus.

Spoločné stretnutia na Sretenskom bulvári výrazne ovplyvnili Šablavinovu maľbu, v ktorej je zrejmý pokus o hľadanie balansu medzi rozličnými spôsobmi nazerania na realitu. Výstavu si v Pálffyho paláci v Galérii mesta Bratislavy môžete pozrieť do 15. júna.

Prvý verejný klavír

Žilina, Mariánske námestie 17.00

Móda klavírov voľne umiestnených na verejných miestach už dorazila aj do Žiliny. Reštaurácia na Mariánskom námestí s vedľajším kníhkupectvom sa rozhodli zútulniť svoje okolie, a tak na dnes pripravili nezvyčajnú premiéru. Je to vlastne krst - o piatej popoludní tam môžete byť svedkami oficiálneho uvedenia klavíra do života. Počas akcie bude vizuálna podoba hudobného nástroja výtvarne obohatená o maľby žilinských výtvarníkov a zahrajú na ňom viacerí známi žilinskí muzikanti. Klavír bude mať oficiálne otváracie hodiny od deviatej do deviatej a hrať na ňom bude môcť každý, komu to jeho ruky a uši susedov dovolia.

Sudcove starosti

Premiéra / Divadlo Andreja Bagara Nitra, 18.30

Mladík uvoľnených mravov je tiež len synom svojej matky. Tá sa chce vydať za staršieho dôverčivého sudcu, a tak si pre istotu uberie desať rokov. A nebol by to žiadny podvod, keby nehrozilo jeho odhalenie. Z neho logicky vyplýva všeobecný zmätok, čo je ideálna situácia pre divadelnú hru. Karikatúru obdobia viktoriánskeho Anglicka zobrazil Arthur Wing Pinero, anglický dramatik a neskôr režisér, žijúci na prelome 19. a 20. storočia, v klasickej komédii s pesničkami pod názvom Sudcove starosti. Dobovú, kostýmovo výpravnú inscenáciu dnes v celoslovenskej premiére uvádza nitrianske Divadlo Andreja Bagara. O aranžmán pesničiek sa postaral Peter Zagar. V réžii Svetozára Sprušanského sa v jednej z hlavných úloh predstaví herec prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča Vasiľ Rusiňák, ďalej účinkujú Daniela Kuffelová, Martin Šalacha, Jakub Rybárik, Marcel Ochránek Juraj Hrčka a ďalší.