Frankie Knuckles: Krstného otca štýlu house rešpektovali aj hviezdy

V čase vrcholiacej diskoéry založil americký DJ hudobný štýl house.

4. apr 2014 o 11:59 Matúš Krčmárik

Keď v roku 2013 vychádzal na pódium klubu v New Yorku, len málokto z hľadiska si pamätal jeho najslávnejšie roky. Väčšina o ňom vedela asi len to, že je legendou.

„Keď on určoval, ako bude znieť housová hudba, my všetci sme ešte len pobehovali okolo vianočného stromčeka s hračkárskymi bubnami,” burcoval ľudí uvádzač.

Frankie Knuckles(18. januára 1955 - 31. marca 2014) začínal svoju kariéru dídžeja v 70. rokoch v New Yorku, ale skutočný prelom v jeho kariére prišiel, keď sa presťahoval do Chicaga do novootvoreného klubu Warehouse.

Kým inde hrávali diskohity z Pomády, Knuckles začal miešať disko s nezávislou soulovou produkciou, rockom a najmä s európskou syntetizátorovou tanečnou hudbou. „Mal som tam svoj vlastný kúsok neba,“ povedal pre Guardian.