Víkendové tipy

Robert Wilson na Slovensku, premiéra filmu Pavla Barabáša, Vertikálne migrácie na javisku.

5. apr 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková

Už ste tu boli. Nie, toto je prvýkrát

Mág moderného divadla Robert Wilson na Slovensku

Nedeľa / SND 17.00

Najväčší mág divadla, americký experimentátor, dramatik, režisér a choreograf, performer, maliar, sochár, videoumelec, svetelný dizajnér. To všetko charakterizuje bohatú umeleckú osobnosť Roberta Wilsona. Svojimi netradičnými umeleckými postupmi, v ktorých sa inšpiruje japonským divadlom Nó, moderným baletom, ale aj Grotowského divadlom, fascinuje Ameriku aj Európu už desiatky rokov. Spolupracoval s takými hviezdami ako Allen Ginsberg, Lou Reed, Tom Waits, Laurie Anderson či Lady Gaga.

Kľúčového predstaviteľa moderného divadla môžeme osobne zažiť v Bratislave. Vo veľkej sále Slovenského národného divadla bude jeho kreatívna prednáška s názvom 1 Už ste tu boli, 2 Nie, toto je prvýkrát. Veľa sa o nej vopred povedať nedá. Nevedno, koľko bude výnimočné vystúpenie trvať, ani čo sa na javisku bude diať, ale znalci jeho umenia ani v najmenšom nepochybujú o tom, že to bude performancia, na ktorú sa len tak nezabúda. S Robertom Wilsonom sme sa mohli bližšie zoznámiť vďaka nedávnej výstave jeho videoportrétov v SNG. Za uplynulé roky naštudoval tri inscenácie v českých divadlách a momentálne je opäť v Prahe. V spolupráci so SND a budapeštianskym Vígszínházom pripravuje pod strechou Národního divadla veľkolepý projekt s názvom 1914. Inscenácia na motívy románu Jaroslava Haška Dobrý vojak Švejk a hry Karla Krausa Posledné dni ľudstva bude mať premiéru už 30. apríla. Členom hereckého tímu je herec Ján Koleník.

Polárnik

Nedeľa / Film / Cinema city Aupark 16.00

Jednou z najočakávanejších udalostí festivalu Hory a mesto je víkendová premiéra cestovateľa a dokumentaristu Pavla Barabáša. Ten sa vo svojom novom filme opäť zameral na Petra Valušiaka, ktorý má za sebou dve desiatky výprav do polárnych oblastí sveta. V roku 1998 s troma Rusmi prešiel naprieč Arktídou, čo zaznamenal Pavol Barabáš v dokumente 118 dní v zajatí ľadu. Nový film Polárnik je portrétom človeka, ktorý sa pokúša prežiť sám v Antarktíde.

Pavol Barabáš uviedol na festivale ešte jeden film - Stopy na hrebeni. Ten zachytáva náročný zimný prechod hrebeňa Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Michal Sabovčík a Adam Kadlečík si naň trúfli ako prví po 34 rokoch.

Vertikálna migrácia

Sobota/ Divadlo / Trenčín, Klub lúč 20.00

Divadlo Pôtoň v spolupráci s tímom Spots už po tretíkrát realizovalo komunitný divadelný projekt, ktorý vychádza z terénnych výskumov. Inscenácia Vertikálna migrácia bola zameraná na skúmanie vplyvov sťahovania obyvateľov z dediny do mesta. Na základe rozhovorov vznikol materiál, ktorý tvorcovia inscenácie spracovali do dramatickej formy. Nosná transformácia príbehov sa premietla do realizácie videodokrútok, ktoré zachytávali dramatické a inšpiratívne momenty z rozhovorov a boli situované do prostredia košických električiek na trase železiarne – sídlisko Terasa. Herci účinkovali v hromadnej doprave za plnej prevádzky a hereckými akciami na témy z terénnych výskumov vstupovali do verejného priestoru.