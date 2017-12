Deň, kedy zomrel grunge. Hudobné tipy #14

Dnes je to dvadsať rokov, čo zomrel spevák skupiny Nirvana Kurt Cobain a dvanásť rokov od úmrtia speváka Alice In Chains Laynea Staleyho.

5. apr 2014 o 12:51 Michal Durdovanský

Už dvakrát sa stalo, že sa respondenti Hudobných tipov zopakovali v odporúčanom interpretovi, ale ešte nie v tom istom dieli. Nirvana evidentne poznamenala niekoľko generácií dospievajúcich.

5. apríl sa dá nadnesene nazvať dňom, kedy zomrel grunge. Okrem Cobaina v tento deň, o osem rokov neskôr, zomrel aj spevák Alice In Chains Layne Staley. Na rozdiel od Nirvany sa skupina po rokoch rozhodla pokračovať s novým frontmanom a dodnes vydáva albumy. Atmosféru roku 1992 však už nikdy nenapodobnia.

Štefan "Pišta Vandal" Chrappa, hudobník a spisovateľ

Mal som trinásť rokov, keď som si kúpil kazetu Pakáreň, od Slobodnej Európy. Viezol som sa v zasmradenom autobuse na Hlavnú stanicu a vo walkmane mi vyspevoval Whisky, že: "Život je len jeden a na problémy preto j.b.m" O živote som vedel málo, o problémoch nič a o muzike ešte menej. Tušil som, že mám v ruke klenot a celkom bezpečne som vedel, že ma tento rokenrolovo-punkový ansámbel už nepustí.

Potom prišiel geniálny album Unavený a zničený, ktorý je vyskladaný iba z legendárnych šlágrov! Chlapi si prechádzali svojim peklom, dotýkali sa ohňa a koketovali so smrťou. Potom sa otriasli, dali sa dokopy, nahrali album Trojka. Dnes prichádzajú so Štvorkou. Veľký rešpekt a vďaka za všetko chlapi! Za všetky víťazstvá aj pády! Dobrý boj bojujete!

Patrik Marflák, šéfredaktor Hudba.sk

"Vážme si, čo doma máme - na Slovensku v poslednej dobe vzniká kopec zaujímavej hudby. Dokázalo to nedeľné udeľovanie Radio_Head Awards, v rámci ktorých bolo nominovaných a ocenených viacero pozoruhodných počinov. A tých silných nahrávok bolo vlani ešte viac, napríklad nový Kolowrat, Autumnist, Bad Karma Boy, "superstarovské" prekvapenie Jamestown, výborný Lipa s Lasicom alebo album Doba dvojice Pospiš-Sillay.

Silné sú aj prvé mesiace tohto roka - skvelý debut vydali FVLCRVM aj Fallgrapp, predvčerom vyšla nová Slobodka, potešilo ma, že talentovaní chalani Purist budú tento mesiac nahrávať album v Kodani, a už sa neviem dočkať filmového zážitku s Hranou.

Tento týždeň ma však dostala do kolien mladá hudobníčka, o ktorej som nikdy predtým nepočul. Hovorí si Kriss Krimm, študuje na bratislavskom Konzervatóriu a jej prvý singel A psi brešú na poliach dáva nádej všetkým, ktorí si myslia, že súčasná mladá generácia a umenie nejdú dokopy.

Nie je to umenie nekonvenčné a progresívne - tieto melódie, vokálne harmónie a poetický text s filipovskou atmosférou ani nepotrebujú byť niečím novým. Ich hodnota je v čistej emócii a obyčajnej kráse ľudského bytia na prahu dospelosti - obdobia, pre ktoré je neistota rovnako typická ako prvé sklamania v láske a nekonečné párty valiace sa z éteru."

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Dnes je ten deň, kedy si každý, kto v určitom období svojho života nosil roztrhané rifle a flanelky, bude celý deň dookola púšťať Nirvanu. Mám pocit, že skoro každého človeka v mojom okolí zasiahla táto kapela. Ja som nebola výnimkou, aj keď svoj prvý album Bleach vydali v roku, kedy som sa narodila.

Mala som asi štrnásť rokov, keď mi kamarát pustil Smells Like Teen Spirit, Come As You Are alebo Lithium. Kurt bol už 10 rokov po smrti a mňa to chytilo natoľko, že som nepočúvala, nehrala a nečítala nič iné ako Nirvanu. Táto kapela je príkladom ako aj jednoduchá skladba, čo sa týka výstavby akordov, môže mať silu a ako sa dá aj spätná väzba od gitary stať neodmysliteľnou súčasťou pesničky.

A nie, Kurt Cobain nebol prvý, kto rozbíjal gitary."

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Pred dvadsiatimi rokmi som si po veľmi dlhom čase pustil album Nevermind. Úplne intuitívne a bez zjavnej príčiny, vtedy som už mal plnú hlavu oveľa tvrdších vecí a metal bol môj život. O pár dní sme boli všetci šokovaní zo smrti jednej z najväčších postáv hudby v 90. rokoch.

Nirvanu som mal veľmi rád. Ešte viac Alice In Chains, ale na albumy Nevermind a In Utero nedám dopustiť. Nadčasové klenoty."

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Minulý rok bol z pohľadu (česko)slovenského hiphopu jedným z najlepších za... no, dlhé roky. Okrem kolotočových nezmyslov a albumov vyrátaných skôr na efekt – čo je dôležitá súčasť akejkoľvek populárnej hudby – sa objavili aj nahrávky pre kaviarenských povaľačov, veci, ktoré aspoň ako-tak sledovali globálne klubové trendy i poctivé priamočiare rapové nahrávky, z ktorých na vás dýchne bežná slovenská ulica. Žiadni gangstri, iba chalani, ktorí vyrastali v panelákoch a sociológovia by ich radili k nižšej strednej vrstve.

Jednou z najmenej docenených minuloročných nahrávok z tohto „poctivého“ hiphopu je Plexov Manuál. Je technicky zručne odrapovaný, muzika vás neuráža – ale predovšetkým sa to nehrá na intelektuálny výlet po hladine veršov, je to veľmi čistý rap ohlodaný na podstatu slov. Určite odporúčam."

Slávo Krekovič, hudobník, muzikológ, dramaturg

"Domáca experimentálna scéna zažíva svoj zlatý vek a mňa príjemne prekvapuje jedna zaujímavejšia nahrávka za druhou. Portfólio aktívneho vydavateľstva Exitab obsahuje takýchto "výmyselníckych" kúskov zatiaľ pomenej, no aj tie vedia potešiť. Najnovší opus Sekta obetí vznikol ako album remixov pôvodnej EP kazety sólo projektu Obete sekty z roku 2011.

Za bizarným nickom sa ukrýva košický producent Tomáš Ferko alias Teapot. Temnejšie a drsnejšie lo-fi ladenie originálu teraz ešte umocnili tvoriví remixéri, ktorých okrem The Wasp z Prievidze spája okrem iného tiež "východný" pôvod. O /\/\ /\/\, Casi Cada Minuto, Æ a Noitt ukuchtili z pôvodného materiálu tak trochu ponurú, no sugestívnu prechádzku atmosférickými zvukovými krajinami, v ktorej sú beaty nepovinné a ktorú ešte vo finále stmelí 23-minútový bonus v podobe "remixu remixov". Dajte si ju."

Chcete sa zapojiť do Hudobných tipov? Napíšte niečo o tom, čo práve počúvate, na michal.durdovansky@sme.sk, nezabudnite pripojiť nejaký odkaz, kde sa dá pieseň vypočuť, svoje celé meno a pracovnú pozíciu. Tie najzaujímavejšie dostanú priestor v samostatnom dieli Hudobných tipov.