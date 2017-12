Keď dobrý herec dobre režíruje hercov

Kultivovane nakrútený príbeh lásky slávneho spisovateľa je obrazom Anglicka 19. storočia.

6. apr 2014 o 17:57 Miloš Ščepka

Krátko po skúmaní podôb lásky v budúcnosti vo filme Ona je v našich kinách novinka otvorene analyzujúca lásku v minulosti.

Ak vás do kina zláka titul Vášeň medzi riadkami v spojení s menom Charles Dickens, veľmi ľahko sa môže stať, že budete odchádzať sklamaní. Snímka totiž vášňou ani explicitnými ľúbostnými scénami neoplýva – a jej hlavnou postavou nie je slávny spisovateľ, ale jeho málo známa milenka.

Viac ako vášnivou romantickou drámou je skôr dickensovskými motívmi ozvláštneným ponorom do psychiky dramatických umelcov druhej polovice 19. storočia, spútaného viktoriánskou morálkou, pokrytectvom a predsudkami, cez ktoré prebleskujú myšlienky o slobode a právach jednotlivca.

Autor vo vedľajšej úlohe

Hoci sám režisér stvárnil slávneho spisovateľa, ťažisko spočíva na postave Nelly Ternanovej, ktorá prežila s Dickensom ľúbostný vzťah. Vôbec neprekáža, že jej herecká predstaviteľka Felicity Jonesová má po tridsiatke, príbeh je totiž spoveďou, katarzným spomínaním zrelej ženy, ctihodnej manželky a matky, na prelomové momenty jej vzťahu k obdivovanému autorovi. Britskú herečku si pamätáme z komédie Hystéria, situovanej zhruba do rovnakej éry. V novom filme jej matku, ovdovenú divadelnú herečku, stvárňuje Kristin Scott Thomasová.

Spoločnosť BBC ponúkla Fiennesovi adaptáciu životopisnej knihy Claire Tomalinovej o tajnej milenke Charlesa Dickensa po jeho režijnom debute Coriolanus v roku 2010. Pri práci so scenáristkou Abi Morganovou do postavy Nelly vybral Felicity Jonesovú, až potom dospel k rozhodnutiu, že sám zahrá Dickensa. Ako väčšina režírujúcich hercov, i on pracoval so skvelým ansámblom a doprial mu priestor.

V dostatku, v utajení a v hanbe

Keď 45-ročný Charles Dickens inscenuje novú drámu svojho kolegu a chránenca Wilkieho Collinsa, spozná rodinu herečiek Ternanových - matku a tri dcéry, spomedzi ktorých najmenej talentu a najviac bezprostredného prirodzeného pôvabu má najmladšia Nelly.

Ženatý muž a mnohonásobný otec vôbec netají očarenie. Ako úspešný autor, ktorý síce o citoch často píše, ale sám ich priam obdivuhodne dokáže podriaďovať vlastnému prospechu, využije na získanie Nellinej náklonnosti i vlastnú manželku. Catherine Dickensová je najtragickejšou postavou filmu.

Nelly od začiatku vedela, že nemá nádej na sobáš s Dickensom. Kruto a priamo jej vyjavil, že ak opätuje jeho city, čaká ju život vydržiavanej milenky. V dostatku, utajení a hanbe. Spisovateľ a herečka údajne udržiavali vzťah trinásť rokov a v závete jej odkázal rentu, ktorá Nelly zabezpečila nezávislosť. Po Dickensovej smrti sa vydala za muža oveľa mladšieho od seba.

Žena očami muža

Snímka naplno využíva dickensovskú tematiku, dejom, obrazom i náladou často evokuje jeho diela, alebo možno hľadá zdroje Dickensovej inšpirácie. Nie náhodou najsilnejšie rezonujú Veľké nádeje. Vyzdvihnutie z ústrania na výslnie, poznanie jeho príjemných i odvrátených stránok, poníženie, návrat a zmierenie sa dokonca stávajú jedným z ústredných motívov.

Rozprávanie si potrpí na detail. Dickensovsky realisticky evokuje Anglicko 19. storočia s jeho pôvabmi, no najmä s biedou, falošnosťou a pokrytectvom. Všetko má svoje presné a zdôvodnené miesto. Ešte i refrén Nellinho odrazu v okne, za ktorým ubieha krajina, je symbolom blížiacej sa katastrofy.

Racionálnosť je bližšia mužskému princípu, chlapskému videniu – a vytláča slovenským názvom sľubované emócie tak, že takmer dvojhodinový kultivovane nakrútený film zostáva mrazivým. Rozumom poníma i lásku a milenecký vzťah, slúžia mu na dokreslenie charakterov jednotlivých postáv a celej doby.

Dobová spoločenská kritika sa sčasti obracia proti samotnému spisovateľovi, ktorý ako človek bol iný a azda aj slobodnejší než okolie, no sotva oveľa lepší.