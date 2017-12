Tipna na dnes

7. apr 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Jana Németh

Hrana - mrazivý portrét talentovaného hudobníka aj doby

Film / Kino Mladosť Bratislava, 17.45

O pár dní by mal štyridsať rokov, keby sa v lete 1994 nepredávkoval heroínom. Marek Brezovský žil krátko, ale nesmierne intenzívne. Stihol toho zažiť a skomponovať viac než väčšina ľudí za dlhé roky.

To už každý, kto videl film Hrana, vie. Vie aj to, že sú to vlastne filmy štyri – tri dokumenty a jeden animovaný. Dokopy trvajú 125 minút, ale ak máte radi silnú hudbu, silné príbehy a autentické zábery Bratislavy 90. rokov, vôbec vám to v kine tak nepríde. Prvé projekcie filmu o muzikantovi, ktorý nestihol rozvinúť svoj talent naplno, boli v hlavnom meste vypredané. Ak ste ho zatiaľ nevideli, dnes máte ďalšiu šancu v kine Mladosť.

Režisér Patrik Lančarič chcel Hranu nakrútiť už dávno. Až v roku 2010 však prišiel ten správny čas. Brezovského spolužiak z konzervatória a kamarát Oskar Rózsa opäť naživo predviedol jeho klasickú hudbu aj pesničky a pre veľký úspech s kapelou vyrazil aj na turné po Slovensku. Hudba je v tomto filme, samozrejme, veľmi dôležitá, ale tu ide najmä o portrét mladíka, ktorý mal veľa nápadov, no málo času, aby ich všetky zrealizoval. A je to zároveň aj silný obraz celej generácie, ktorá dospievala v prvej polovici 90. rokov.

Tretí Slávičaj

Tvorivé reči / KC Dunaj 18.30 h

Dnes večer bude v bratislavskom KC Dunaj tretie pokračovanie „tvorivých rečí“ Slávičaj, ktoré organizuje obchodík s domácim dizajnom Slávica. Tentoraz predstaví dizajnérku Luciu Jarošovú a výtvarníčku Miru Podmanickú.

Lucia Jarošová je jednou zo zakladateliek módnej značky We Are Not Sisters, ktorá začínala ako spontánna snaha obliekať sa vtipne, kvalitne a dobre. Z osobnej zábavky sa vykľula jedna z najsilnejších mladých módnych značiek, ktorá si vydobyla svoje miesto nielen na slovenskej scéne.

Mira Podmanická je výtvarníčka, ktorá sa venuje soche a objektu. Používa klasické materiály, ale i plasty a textil. Iste ste už niekde videli jej kolekciu šperkov Čokolády, ktorá je skrátka na zjedenie!

Rozhovory o práci, inšpirácii a zábave bude s hostkami po Táni Pauhofovej a Adele Banášovej viesť Matej Sajfa Cifra. A ku koláčom, čaju a darčekom príde zahrať Para unplugged.

Tretie zvonenie Petra Kalmusa

VÝSTAVA / Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

Peter Kalmus už od začiatku svojej výtvarnej činnosti, v ktorej sa venuje kresbe, asambláži, maľbe, objektom, akčnému umeniu či performanciám, sa profiloval ako solitér. Či už ako predstaviteľ neoficiálnej výtvarnej scény v čase normalizácie, alebo aj v nových spoločenských pomeroch jednou z typických čŕt jeho samostatných prezentácií je, že vždy ide o premiérovo vystavené diela, Na súčasnej výstave Tretie zvonenie v košickom Múzeu Vojtecha Löfflera, napriek kumulatívnemu charakteru jednotlivých diel si expozícia zachováva členenie na viacero ideových okruhov. Ako hovorí kurátor Peter Tajkov, „samostatnú kapitolu tvoria exponáty bez zjavného ideového postoja, sú to diela s typickým autorským rukopisom, akousi kalmusovskou estetikou, ktorá rámcuje celú jeho vyše štyridsaťročnú tvorbu".